英國：莫斯科監視5年才下手毒害前俄諜

2018-04-14 02:06 中央社 倫敦13日綜合外電報導



英國國家安全顧問塞德威今天致函北大西洋公約組織表示，俄羅斯情報機構秘密監視前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他女兒尤莉雅至少5年之久，才以神經毒劑加以毒害。

對此，俄國駐英國大使雅科文柯（AlexanderYakovenko）表示，這種說法真是令人「大吃一驚」。

雅科文柯指出：「如果有人監視，為何英國情報單位並未舉發此事？」

塞德威（Mark Sedwill）致函北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，俄國測試施放毒劑的方式，「其中包括塗抹在門把上」，預示了攻擊事件後最高濃度的毒劑是在斯克里帕爾大門門把上發現。

塞德威在信中說：「我們有情資顯示，俄國情報機構對斯克里帕爾父女的關注，至少可追溯到2013年。當時尤莉雅（Yulia Skripal）的電子郵件帳號遭到俄羅斯軍事情報局（GRU）網路專家鎖定。」

塞德威指出，俄國具備「技術手段、作業經驗以及動機，足以對斯克里帕爾父女發動攻擊。俄國很可能必須為攻擊事件負責。」

塞德威表示，「可信的開放資源報告與情資」顯示，1980年代蘇聯在伏爾加格勒（Volgograd）附近的施卡尼（Shikhany）化學武器試驗場，研發出諾維喬克（Novichok）系列神經毒劑。

他說：「這項攻擊性化學武器計畫的代號是FOLIANT，諾維喬克是其中一部分。」

他指出：「諾維喬克的開發很可能是為了避免西方國家偵測，以及規避國際化武管制。」