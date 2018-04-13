台女在曼谷指遭按摩師性侵 泰警偵辦

2018-04-13 23:13 中央社 曼谷13日專電



一名台灣女性遊客今天在駐泰國代表處人員陪同下，前往曼谷警局報案，她指控昨天在按摩店按摩時，遭按摩師性侵。

駐泰國代表處今天接獲被害台灣女子的電話，她表示，12日晚間與友人前往曼谷市通羅區蘇坤藯路23巷的TONY THAI按摩店按摩，期間遭一名男性按摩師性侵。

被害人告知泰國友人後，今天致電代表處，代表處派員陪同女子前往曼谷通羅警察局報案，並到醫院驗傷。這名女子已正式向曼谷警方報案，警察帶回嫌疑人供指認，不過警方表示，涉案人否認指控。

駐泰國代表處提醒前往泰國旅遊的民眾，出國旅遊時務必注意自身安全。