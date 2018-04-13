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菲媒：東南亞成IS新避風港

2018-04-13 18:50中央社 馬尼拉13日專電

菲律賓英文報「馬尼拉時報」（Manila Times）今天引述美國國務院官員報導，東南亞已成為極端組織「伊斯蘭國」（IS）的新避風港，IS分子招兵買馬，準備就地發動攻擊。

報導引述美國國務院反恐怖主義暨反暴力極端主義局反暴力極端主義辦公室主任薩伊德（Irfan Saeed）表示，美國雖已擊潰敘利亞及伊拉克的哈里發國，但未能阻止IS招募新血。

薩伊德說：「我們必須無時無刻盯著所有恐怖組織，他們正試圖重整旗鼓。」

他在11日舉行的視訊會議上表示，IS恐怖分子已無法在敘利亞及伊拉克運作，因此正在全球各地尋找新的避風港以持續活動，東南亞是他們看上的地點之一，包括菲律賓南部。

薩伊德警告，IS分子已把恐怖威脅散布到世界各地，他們在之前未考慮過的地方發動恐怖攻擊，比如菲國的馬拉韋市（Marawi）和印尼雅加達的外圍。

2017年5月，菲國一批向IS效忠的恐怖分子在南部馬拉韋市發動攻擊，企圖為IS設省，菲國政府軍圍剿5個月才平定亂事，軍方宣稱擊斃恐怖分子及支持者900餘人。

薩伊德建議，相關國家除了聚焦在阻止恐怖攻擊之外，也應從根本做起，認明極端主義的驅動元素，對抗恐怖主義思想，避免民眾被極端主義洗腦而成為恐怖分子。

他說：「我們必須確保IS這樣的團體無法東山再起，無法壯大，不能激勵其他人從事恐怖行動。」

IS恐怖分子恐怖攻擊

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