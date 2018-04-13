巴基斯坦最高法院：前總理夏立夫終身不得任公職

2018-04-13 17:24 中央社 伊斯蘭馬巴德13日綜合外電報導



巴基斯坦最高法院今天裁決，已遭罷黜的總理夏立夫（Nawaz Sharif）終身不得擔任公職。 圖擷自 dawn 分享 facebook

電視新聞頻道報導，巴基斯坦最高法院今天裁決，已遭罷黜的總理夏立夫（Nawaz Sharif）終身不得擔任公職。

路透社報導，最高法院去年7月以未申報收入來源為由，取消夏立夫任公職的資格，夏立夫被迫辭去總理一職。不過，這位現年67歲的政壇老將，依然控制執政的「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）。

夏立夫被判失格是否為終身禁令，或是只限一段特定時間，模稜兩可。最高法院今天的裁決，加以釐清。