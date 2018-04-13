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護釣島 日添人機並設全天候監視體制

2018-04-13 12:50中央社 東京13日綜合外電報導

日本自2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」後，首度在航空部署上大規模補強。圖擷自...
日本自2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」後，首度在航空部署上大規模補強。圖擷自產經新聞
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日本海上保安廳（海巡署）大致上將於本年度部署2架新型噴射機「獵鷹2000LXS」，並增加約60名航空人員成為組員輪替，增員人數創新高。

日本「產經新聞」報導，日本海上保安廳從釣魚台周邊上空進行戒備，至今以2架部署在那霸航空基地（沖繩縣那霸）的噴射機「獵鷹900」為主，但900型的耐用年數將屆除役，本年度將部署夜間監視能力強的新型噴射機「獵鷹2000LXS」，2架獵鷹900當中的1架除役。

配合部署2架獵鷹2000 LXS，日本海保廳將增加部署駕駛、通訊員、探索雷達員、整備員等共約60名。當初部署2架獵鷹900是為了協助擴大海難搜救為目的，增員約30人。這次名額擴增，實屬罕見。

這是2012年9月日本將釣魚台列嶼「國有化」後，首度在航空部署上大規模補強。

報導說，2架將部署的獵鷹2000LXS，將與獵鷹9000進行汰舊換新，以部署於那霸航空基地的可能性最大。如果是部署於那霸航空基地，包括直昇機的航空要員在內，總計約130人。人數將比肩負載運特殊救難員等，擁有80名要員的羽田航空基地多，是海保廳在所有14座航空基地當中，航空要員最多的。

此外，海保廳計劃明年度（2019年4月起）部署1架獵鷹2000LXS，然後讓僅剩的1架獵鷹9000除役。屆時，將有3架獵鷹2000LXS，完成鋪設「釣魚台全天候24小時監視體制」。

報導說，日本為了因應中國大陸的公務船出沒在釣魚台海域，鋪設「釣魚台領海警備專從體制」，將大型巡邏船12艘的組員增為等同14艘的組員輪替。另外，有9艘加強取締違法漁船的巡邏船，將於本年度完成「釣魚台漁船因應體制」。加強戒備釣魚台的三大體制將完備。

釣魚台

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