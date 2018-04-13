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可能很快，也可能一點都不快…川普到底打不打敘利亞？

2018-04-13 08:22經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國總統川普推文表示，「永遠不要斷言何時攻打敘利亞。可能很快，也可能一點都不快！」以下Q&A替讀者解疑，到底美國和盟國對敘利亞政府以化武攻擊反抗軍根據地東古塔地區的態度如何：

●美國的態度

川普推文後昨天約見國安團隊談敘利亞，白宮發布新聞稿說：「尚未做最後決定。」國防部長馬提斯告訴國會，他相信敘利亞確使用化武，但強調 美國尚未決定動武。

●英法的態度

英法都支持對敘利亞動武。唐寧街發言人表示，首相梅伊已跟川普談過話：「兩人同意，最重要的是，不能對使用化武的行為置之不理，也有必要阻止阿塞德政權再使用化武。」

法國總統馬克宏表示，法國有阿塞德政權使用化武的證據 。他接受法國電視台訪問時表示，掌握更多情報後，會決定是否對攻打敘利亞。

●可能軍事手段為何？

1. 飛彈空襲，像川普去年一樣。2. 針對阿塞德政權的空軍基地、指揮和管制設施，或對地面部隊發動攻擊。3. 還有一種做法是轟炸基礎建設，癱瘓當地電力。

●阿塞德的盟友俄羅斯的反應如何？

俄羅斯和敘利亞政府說化武攻擊是反抗軍捏造的，並指控美國想找藉口攻打敘利亞。俄羅斯2015年介入敘利亞以來，情勢明顯對阿塞德政權有利。

俄羅斯駐黎巴嫩大使提醒美國，俄軍方已表示，駐敘俄軍不僅會擊落威脅到自己的飛彈，也會將發射來源列為攻擊目標。

位於博斯普魯斯海峽的美國飛彈驅逐艦Donald Cook號。路透
位於博斯普魯斯海峽的美國飛彈驅逐艦Donald Cook號。路透
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敘利亞俄羅斯川普

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