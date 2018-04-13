川金會安排中 川普稱讚中國幫忙

2018-04-13 01:09 中央社 華盛頓12日綜合外電報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普今天表示，他和北韓領導人金正恩的會談正在安排之中，他並讚揚中國協助處理北韓問題。

路透社報導，川普在一場會議表示：「我和金正恩之間的會談目前正在安排之中。我想會非常好。我想我們將會以很尊重的心態參加，看看情況如何。」

他提起中國時說：「他們與北韓毗鄰，確實對我們有很大的幫助。他們在幫助我們尋求解決之道上，真的很了不起。」