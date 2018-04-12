德地鐵站恐怖血案 非洲男子殺死前妻和幼女

2018-04-12 23:30 中央社 漢堡12日綜合外電報導



德國漢堡（Hamburg）地鐵車站發生持刀行凶案。 歐新社 分享 facebook 德國警方說，1名尼日男子今天在一座熱鬧的地鐵車站殘忍行凶，將他的德籍前妻和他們一歲的女兒刺死。

這起血腥的持刀行凶案今天上午10時前後發生在德國第2大城漢堡（Hamburg）最熙來攘往的地鐵車站。

警方發言人齊爾（Timo Zill）表示：「這個罪行在手法上非常、非常恐怖，非常有針對性，也非常、非常極端。」

「我們目前認定，這是一起情殺案。」

現年33歲的凶嫌在行凶後原本逃逸，後打電話報警，警方在少女堤地鐵站（Jungfernstieg）將他逮捕。

警方說，小女嬰在遭攻擊時立即死亡，34歲前妻在送醫院後傷重不治。