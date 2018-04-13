英方毒諜案調查結果 禁止化武組織證實

2018-04-13 05:43 中央社 倫敦12日綜合外電報導



禁止化學武器組織（OPCW）報告證實英方的調查結果，並表示「這款毒物的純度很高」。 歐新社資料照片 分享 facebook 禁止化學武器組織今天表示，他們已證實英方的調查結果，即上月用來在英格蘭毒害前俄雙面諜與他女兒的神經毒劑，最初的確來自俄國；英國外交大臣隨即重申，俄國就是幕後黑手。

總部設在荷蘭海牙（The Hague）的禁止化學武器組織（OPCW）今天在倫敦發表報告摘要，表示樣本經過測試後，「證實英國關於有毒化學物質類型的調查結果屬實」，並說「這款毒物的純度很高」。

然而，OPCW在這份已解密的結果摘要中，並沒有對前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及女兒3月4日在英格蘭索爾茲伯里（Salisbury）遭攻擊一案的攻擊人身分進行評估。

英國與美國等盟邦都指莫斯科為罪魁禍首，引來俄國一連串憤怒否認，也觸發國際爭端，造成各方互相驅逐外交官。

法新社報導，OPCW也沒有公布化合物名稱，但說這項資訊與化合物結構會包含在完整機密報告中，提供給禁止化學武器公約簽署國。

英國則指名毒劑為諾維喬克（Novichok）這系列強大、致命的化合物，據傳這類毒劑是由蘇聯在1970與1980年代研發。

路透社報導，英國外交大臣強生（Boris Johnson）稍後表示，俄國就是毒諜案幕後黑手，這點無庸置疑，並說俄國「必須給出答案」。

他在聲明中說：「在用了什麼（毒劑）方面是無庸置疑，至於誰該負責，也仍然沒有第二個解釋。只有俄國有工具、動機和前科。」