打壓反對聲浪 越南2異議人士被判刑

2018-04-12 22:53 中央社 河內12日電



越南政府近期打壓異議人士，今天再有2人被指控進行反政府宣傳及企圖推翻政府，遭當地法院判刑。最近一週內，越南法院已開庭審理4起類似案件，共9名異議人士入獄。

越通社新聞網站今天引述義安省訴訟機構起訴書報導，32歲的阮曰勇去年在社群網站散播歪曲越共和政府主張等言論，製作懸掛前南越政權的旗幟。

報導指出，阮曰勇的行為違背民族與人民的利益，危害社會與國家安穩。義安省法院以反對越南社會主義共和國宣傳罪，判處阮曰勇7年有期徒刑。

此外，河靜省法院今天也開庭審理42歲異議人士陳氏春，以企圖推翻政府罪名，判處9年有期徒刑。