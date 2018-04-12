法總統允回應敘化武攻擊 OPCW傳將開會

2018-04-12 22:42 中央社 巴黎／海牙12日綜合外電報導



法國總統馬克宏今天表示，證據顯示敘利亞總統阿薩德的政權使用化學武器攻擊，他會對此做出回應。全球化武監督團體也傳出16日將開會討論敘國度瑪鎮發生的毒氣攻擊事件。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）接受法國電視一台（TF1）訪問時說：「我們持有證據，證明上週（的攻擊）用到化學武器，至少用到氯，而且是阿塞德（Bashar al-Assad）的政權所使用。」

馬克宏還表示，他和美國總統川普保持每天聯絡，他們將決定如何回應，「（回應的）時間由我們選擇，那會是當我們判定該採取最有用和最有效方法的時候。」

馬克宏說，在敘利亞使用化學武器是「踩到紅線」，他希望在敘國達到的目標之一正是「去除（阿塞德）政權的化學攻擊能力」。

禁止化學武器組織（OPCW）昨天晚間則在官網發布聲明表示，執行理事會主席已「要求召開會議，討論在敘利亞疑似使用化學武器的事件」。

外交界消息人士向法新社證實，會議討論將聚焦於7日攻擊的目標度瑪鎮（Douma）。救難人員表示，這場攻擊造成超過40人死亡。

OPCW秘書長尤祖姆居（Ahmet Uzumcu）本週稍早對這起疑似化武攻擊事件表達「嚴重關切」。OPCW隨後也證實，他們正派遣實情調查人員前往度瑪鎮。