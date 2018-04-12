美法對敘國動武在即 英相梅伊召開內閣特別會議

2018-04-12 19:53 中央社 倫敦12日綜合外電報導



英國首相梅伊。美聯社 分享 facebook

針對美法可能對敘利亞動武、導致西方國家與俄羅斯可能爆發直接衝突，英國首相梅伊（Theresa May）今天在復活節假期召開內閣特別會議，討論是否加入美法陣營。

梅伊先前已譴責敘利亞政府軍對敘國度瑪鎮（Douma）平民進行毒氣攻擊是野蠻行為，她將與內閣閣員討論如何進一步回應。度瑪鎮位於敘國首都大馬士革東邊不遠處，先前由反抗軍占據。

在敘利亞政府軍與反抗軍爆發的7年內戰中，俄羅斯一直是敘國最重要的盟邦。俄國表示，敘國政府軍今天奪回度瑪鎮後，俄國已在度瑪鎮部署憲兵。