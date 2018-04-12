建材進薩德 南韓國防部指為改善官兵生活

2018-04-12 18:25 中央社 首爾12日電



南韓國防部今天將施工設備和建材運進薩德基地，引發警民對峙與肢體衝突。南韓國防部發言人崔賢洙表示，建材只用於改善官兵生活條件，不涉及居民擔心的問題。

南韓聯合新聞通訊社報導，崔賢洙在記者會表示，駐紮在薩德（終端高空防衛系統，THAAD）基地的官兵生活條件十分惡劣，施工不容再拖。包括排污衛生、屋頂維修與防水補漏等，不少地方需要施工。

反薩德團體和當地部分居民認為，運進基地的建材有可能用於強化固定薩德系統，因此強烈反對。

反薩德團體要求派遣一名監督員監視施工，崔賢洙表示，出於安保考量，美方沒有接受。