美國會聽證踢爆：中國「學術間諜」 正滲透美校園

2018-04-12 16:28 世界日報 編譯中心╱綜合11日電



美國眾議員表示擔心，中國「學術間諜」正滲透美國各個高校獲取科學技術，威脅美國的國家安全和經濟安全。示意圖／ingimage 分享 facebook

國會眾院的一個委員會11日就美國學術機構被外國情報機構滲透舉行聽證。眾議員在聽證會上表示擔心，中國「學術間諜」正滲透美國各個高校獲取科學技術，威脅美國的國家安全和經濟安全。在國會作證的專家指出，中國政府吸引海外人才回歸的「千人計畫」等為美國科技被盜竊提供了「潛在動機」。

「美國之音」報導，美國國會眾院科學、太空和技術委員會下屬的監管和科研技術小組11日以「學者還是間諜：以美國科技和發展為目標的外國計畫」為題，舉行共同聽證。眾院科學、太空和技術委員會主席，來自德州的共和黨籍眾議員拉馬爾．史密斯(Lamar Smith)說，外國試圖接觸和盜取美國的研究和發展成果，給美國的國家安全和經濟安全帶來威脅。他特別提到，多年來，中國一直瞄準美國學術機構的研發部門。

他說，中國除盜取美國公司的機密訊息、技術秘密，發動網路襲擊，還在美國的研究型大學裡安插潛伏間諜盜取突破性的科研結果。中國的間諜活動一般集中人工智能、醫藥科學和國家安全方面。但美國學術機構的很多人不願接受這樣的現實，也不願採取防禦措施保護自己的研究工作、大學的科學資產以及美國納稅人的投資。

著有「間諜學院：中央情報局、聯調局和外國情報機構如何暗中利用美國大學」的丹尼爾．戈登(Daniel Golden)作證說，中國在尋求美國大學的研發機密方面尤其積極。中國留美學生現在約占在美國際學生三分之一。雖然絕大部分中國學生對美國並不構成威脅，並為美國的大學生活帶來新的活力和新的角度，但是有部分學生涉嫌間諜活動並被美國法院起訴。

他說，2000年以來，至少30名來自中國的留學生被美國以經濟間諜、盜竊商業秘密以及類似的罪名被起訴，不少人出自名校。

國會下屬美中經濟與安全審查委員會成員麥可．韋塞爾(Michael Wessel)援引聯調局反情報戰略夥伴小組的話說，透過經濟間諜和盜竊知識產權活動，中國的人才計畫對美國的商業和大學構成嚴重威脅。他認為，這些計畫專家做成的最大一個威脅是，他們有可能向中國轉移或是運送有專有的、機密的或是有出口控制的訊息，或是可能被刑事起訴的盜竊智慧財產權。