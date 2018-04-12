美中關係 蓬佩奧警示：競爭挑釁又稱夥伴

2018-04-12 13:37 中央社 華盛頓11日專電



美國候任國務卿蓬佩奧。美聯社 分享 facebook 美候任國務卿蓬佩奧說，中國在外交、軍事及經濟上持續與美國競爭，在南海、東海甚至外太空都有挑釁作為，而美國仍決心與中國努力發展「更富成效的雙邊夥伴關係」。

參院外交委員會明天將舉行蓬佩奧（Mike Pompeo）的提名聽證，白宮今晚公布他書面證詞的部分內容，在與中國的外交事務合作上，蓬佩奧展現「軟硬兼施」的外交辭令說，中國在外交、軍事及經濟上仍持續協調一致的力量，與美國競爭。

經濟方面，他說，多年來，中國利用竊取智慧財產權及強制技術轉移，弱化美國的貿易政策，並藉以吸納美國經濟財富與機密；軍事方面，中國持續在南海、東海、網路甚至是外太空領域有挑釁作為。

但蓬佩奧說，美國總統川普政府決心與中國政府外交合作，努力發展「更富成效的雙邊夥伴關係」；美國樂見中國支持對北韓政權採取施壓作為，但「中國必須做更多」。

根據摘要，他還說，國務院必須是「制定與執行『我們的一中政策』的中心」。

對於自己是好戰的鷹派標籤，西點軍校出身的他則說，他最了解身著軍服的男女是如何痛苦犧牲，大家稱他「鷹派」、「戰爭強硬派」甚至是更糟的頭銜，他並不同意，他說，戰爭永遠是最後手段，他寧可透過外交來實現川普的政策目標，而不是讓軍人參戰。

關於川普預計與北韓領導人金正恩的會面，他則說，國務院仍有許多工作要做，「川金會」將在川普實現避免美國人遭北韓核武威脅的承諾及達成無核化的背景下舉行，而他已研讀中央情報局的歷史檔案，他有信心美國不會重蹈覆轍，「川普總統不是在談判桌上鬧著玩的人，我也不是。」

至於俄羅斯，他則強勢指出，對俄國侵略行徑多年來的示弱政策，「現在結束」。

至於伊朗核協定，他則與川普同一陣線認為，這份協定的嚴重缺陷必須改正，伊朗為自身危險行為付出的成本太低，伊朗核擴散危險仍真實存在，美國須與盟邦合作，處理這一長期風險，如果提名案能獲通過，他預計在4月22日的七大工業國部長級會議及稍後舉行的北約部長級會議上，與盟國就此一議題接觸。（編輯：陳俊碩）