親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

當年蘇貞昌給蔡英文釘子 現在蔡送蘇轎子

員工爆好市多8大秘密 賣場從中間逛起…這天去購物最好

美中關係 蓬佩奧警示：競爭挑釁又稱夥伴

2018-04-12 13:37中央社 華盛頓11日專電

美國候任國務卿蓬佩奧。美聯社
美國候任國務卿蓬佩奧。美聯社
分享
美候任國務卿蓬佩奧說，中國在外交、軍事及經濟上持續與美國競爭，在南海、東海甚至外太空都有挑釁作為，而美國仍決心與中國努力發展「更富成效的雙邊夥伴關係」。

參院外交委員會明天將舉行蓬佩奧（Mike Pompeo）的提名聽證，白宮今晚公布他書面證詞的部分內容，在與中國的外交事務合作上，蓬佩奧展現「軟硬兼施」的外交辭令說，中國在外交、軍事及經濟上仍持續協調一致的力量，與美國競爭。

經濟方面，他說，多年來，中國利用竊取智慧財產權及強制技術轉移，弱化美國的貿易政策，並藉以吸納美國經濟財富與機密；軍事方面，中國持續在南海、東海、網路甚至是外太空領域有挑釁作為。

但蓬佩奧說，美國總統川普政府決心與中國政府外交合作，努力發展「更富成效的雙邊夥伴關係」；美國樂見中國支持對北韓政權採取施壓作為，但「中國必須做更多」。

根據摘要，他還說，國務院必須是「制定與執行『我們的一中政策』的中心」。

對於自己是好戰的鷹派標籤，西點軍校出身的他則說，他最了解身著軍服的男女是如何痛苦犧牲，大家稱他「鷹派」、「戰爭強硬派」甚至是更糟的頭銜，他並不同意，他說，戰爭永遠是最後手段，他寧可透過外交來實現川普的政策目標，而不是讓軍人參戰。

關於川普預計與北韓領導人金正恩的會面，他則說，國務院仍有許多工作要做，「川金會」將在川普實現避免美國人遭北韓核武威脅的承諾及達成無核化的背景下舉行，而他已研讀中央情報局的歷史檔案，他有信心美國不會重蹈覆轍，「川普總統不是在談判桌上鬧著玩的人，我也不是。」

至於俄羅斯，他則強勢指出，對俄國侵略行徑多年來的示弱政策，「現在結束」。

至於伊朗核協定，他則與川普同一陣線認為，這份協定的嚴重缺陷必須改正，伊朗為自身危險行為付出的成本太低，伊朗核擴散危險仍真實存在，美國須與盟邦合作，處理這一長期風險，如果提名案能獲通過，他預計在4月22日的七大工業國部長級會議及稍後舉行的北約部長級會議上，與盟國就此一議題接觸。（編輯：陳俊碩）

川普北韓伊朗美中關係

相關新聞

南韓濟州島熱氣球墜樹林！1死12傷

2018-04-12 13:26

熱氣球墜濟州島 飛行員不治、12乘客傷

2018-04-12 13:24

2017執行死刑大陸最多 台灣近十年首度零執行

2018-04-12 12:52

國際特赦：全球去年處死人數減4% 台灣3人判死

2018-04-12 12:41

川普不出席美洲高峰會 伊凡卡代父上陣

2018-04-12 11:49

菲民調：杜特蒂施政滿意度「非常好」

2018-04-12 10:58

美國務卿提名人龐培歐 盼發展更具成效美中關係

2018-04-12 10:33

北韓召開最高人民會議 金正恩不見人影

2018-04-12 09:47

日本驚傳19歲菜鳥警員槍殺長官 稱因遭辱罵

2018-04-12 09:08

敘化武疑雲 白宮不排除美俄硬碰硬

2018-04-12 08:52

美國務院聲援李文足 籲陸釋放「709事件」被捕人士

2018-04-12 07:30

川普尚未決定對敘動武 傳英潛艦開拔

2018-04-12 07:02

川普放砲 美俄衝突升溫

2018-04-12 01:50

中美航空母艦 南海尬軍力

2018-04-12 00:28

沙國成功攔截 飛越首都上空飛彈

2018-04-12 00:01

阿爾及利亞軍機失事 至少257死

2018-04-11 23:57

地中海客機小心空襲！ 川普警告俄國：飛彈將打敘利亞

2018-04-11 23:53

敘利亞恐遭空襲 航空公司調整飛航路線

2018-04-11 23:35

川普變真快！警告俄不久後 又想幫經濟並遺憾關係惡化

2018-04-11 22:41

兩韓及川金會前 北韓最高人民會議開議

2018-04-11 21:33

美航空母艦「羅斯福號」抵菲訪問

2018-04-11 21:17

川普警告俄羅斯：為美飛彈攻擊敘利亞做好準備

2018-04-11 19:33

阿爾及利亞軍機墜毀 國營電視台：增至257死

2018-04-11 19:27

去年被金正恩拒見 中共中聯部長將訪北韓

2018-04-11 18:48

傳敘利亞500人中毒氣 世衛組織要求前往察看

2018-04-11 18:07

緬甸法庭駁回撤訴申請 不釋放路透記者

2018-04-11 18:06

阿爾及利亞軍機墜機 超過200人罹難

2018-04-11 17:26

拍婚紗都沒笑！婚姻被判無效移民法國夢碎

2018-04-11 17:04

阿爾及利亞軍機墜機 機上逾百人生死未卜

2018-04-11 16:38

影／對敘利亞動手？川普突然取消拉美行

2018-04-11 16:21

諾貝爾文學獎危機：藝文大老性侵、得獎名單外洩風暴

2018-04-11 15:51

印度再尋求北京不阻撓加入核子供應國集團

2018-04-11 15:19

韓日外長首爾會談 共商朝鮮半島局勢

2018-04-11 15:05

韓媒：川普稱北韓也希望達成非核化協議

2018-04-11 15:04

拉低投票率？馬國大選訂平日 罵聲一片

2018-04-11 14:55

前俄諜女兒出院 傳父女倆將來美

2018-04-11 14:51

日外相罕見訪南韓 促文金會提綁架案

2018-04-11 14:39

沙國施毒計 擬在邊界建運河把卡達變成島並埋核廢料

2018-04-11 14:35

歐航管警告：歐美恐對敘利亞動武

2018-04-11 14:17
看更多

熱門文章

長髮辣妹與役男一同等體檢？ 徵兵畫面好害羞

2018-04-11 15:10

孫安佐罪名再添 遭控持有犯罪工具

2018-04-12 03:17

孫安佐再被控持有非法武器 律師邱彰：會被遺返

2018-04-12 09:42

事發5天前才申請入學 孫安佐傳已遭美國大學除名

2018-04-12 09:29

眾院5小時拷問…祖克柏坦承擋不了非法廣告 自己個資也被賣

2018-04-12 06:36

祖克柏通過參院拷問 因為背後高人這麼指點他

2018-04-11 17:30

阿爾及利亞軍機墜機 超過200人罹難

2018-04-11 17:26

川普變真快！警告俄不久後 又想幫經濟並遺憾關係惡化

2018-04-11 22:41

美眾院議長萊恩記者會宣布退休 「今後以家庭為重」

2018-04-11 22:54

日本長者用紙張佔位 遭批不該倚老賣老

2018-04-11 21:56

日本驚傳19歲菜鳥警員槍殺長官 稱因遭辱罵

2018-04-12 09:08

參議員不懂臉書抓不到重點 祖克柏全身而退

2018-04-11 18:45

沖繩麻疹疫情擴大 傳染源疑是台灣旅客

2018-04-11 19:44

沙國成功攔截 飛越首都上空飛彈

2018-04-12 00:01

川普揚言轟炸敘利亞、Fed偏鷹派 道瓊又跌逾200點

2018-04-12 06:33

地中海客機小心空襲！ 川普警告俄國：飛彈將打敘利亞

2018-04-11 23:53

美國最髒蔬果冠軍出爐！近100%樣本殘留農藥

2018-04-12 11:11

川普放砲 美俄衝突升溫

2018-04-12 01:50

大摩：亞股投資人 快獲利了結

2018-04-12 00:44

YouTube最高觀看次數影片遭駭一度消失！

2018-04-11 14:47

祖克柏承認 臉書也收集非註冊用戶的網路資料

2018-04-12 10:34

川普提名戴維森出任美軍太平洋司令 下周參院聽證

2018-04-12 06:04

川普放話對敘利亞射飛彈 油價暴衝 美股開盤恐跌300點

2018-04-11 20:19

機械式答題、椅墊偷加高 祖克柏聽證會後網友惡搞連連

2018-04-12 10:43

沙國施毒計 擬在邊界建運河把卡達變成島並埋核廢料

2018-04-11 14:35

美中貿易戰風險大！IMF總裁拉加德：恐撕裂全球秩序

2018-04-11 17:35

才48歲！美眾議院議長萊恩 宣布退休

2018-04-11 23:43

美元兌日圓走貶 敘利亞局勢緊張

2018-04-12 08:07

敘利亞恐遭空襲 航空公司調整飛航路線

2018-04-11 23:35

川普尚未決定對敘動武 傳英潛艦開拔

2018-04-12 07:02

祖克柏表現淡定...高人指點

2018-04-12 00:31

拍婚紗都沒笑！婚姻被判無效移民法國夢碎

2018-04-11 17:04

川普警告俄羅斯：為美飛彈攻擊敘利亞做好準備

2018-04-11 19:33

猛！112歲日翁 摘全球最老男

2018-04-11 14:51

川普有權開除穆勒…議員警告等同自殺

2018-04-11 14:23

阿爾及利亞軍機失事 至少257死

2018-04-11 23:57

蘋果HomePod銷售後繼無力 傳已對供應商英業達砍單

2018-04-12 11:59

阿爾及利亞軍機墜毀 國營電視台：增至257死

2018-04-11 19:27

祖克柏續赴國會作證 坦承自己的個資也被賣

2018-04-12 02:09

中美航空母艦 南海尬軍力

2018-04-12 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top