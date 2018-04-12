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智利神父性虐案處理不當 教宗坦言犯錯

2018-04-12 12:04中央社 梵蒂岡市11日綜合外電報導

天主教教宗方濟各今天坦言，自己處理智利神職人員的性虐醜聞時犯下「嚴重錯誤」。

法新社報導，梵蒂岡公開致32名智利主教的信件，方濟各在信中指出，他有意召集他們到羅馬討論總主教希克魯納（Charles Scicluna）主導的性虐案調查。

調查內容包括在1980年代和1990年代，主教巴羅士（Juan Barros）據控隱瞞戀童癖神父卡拉迪瑪（Fernando Karadima）性虐待一事。

方濟各未在信中指明巴羅士，但對被害人承受的一切表達他的「羞愧」及「痛苦」，並承諾與他們見面。

方濟各寫道：「我對於情況的評估及認知犯下嚴重錯誤，特別是在缺乏真實且平衡的訊息下。」

在一份交給教宗長達2300頁的報告中，共蒐羅紐約及聖地牙哥共64人的證詞。

神父卡拉迪瑪因性虐青少年，2011年遭梵蒂岡當局判他終身懺悔。

方濟各曾表示，堅信巴羅士的清白，並說在公開譴責巴羅士前，得要先有「證據」。

他1月18日面對記者提問時說：「等到他們把不利巴羅士主教的證據拿給我看，我就會發言。一點不利他的證據都沒有，一切都是誹謗，明白嗎？」

不過他稍後為此向受害者致歉，並派遣梵蒂岡知名的調查人士總主教希克魯納赴智利採集證據。希克魯納於2月底返回梵蒂岡。

方濟各梵蒂岡智利

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