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北韓舉行最高人民會議 外界推測金正恩缺席

2018-04-12 10:47中央社 首爾12日電

北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透
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北韓中央通信社今天報導，北韓在平壤舉行第13屆最高人民會議第6次會議，但未提及國務委員會委員長金正恩與會消息。外界由此推測金正恩可能缺席此次會議。

南韓綜合有線電視台Channel A今天報導，在這次慶祝金正恩上台6周年的大會中，北韓只提到「嶄新的並進路線」取代「核經濟並進路線」，頗有可能在南北韓峰會及北韓與美國峰會前，儘量三緘其口不提「核」的字眼。

相當於國會的北韓最高人民會議，主要審查國家預算決算、內閣工作，討論和確定政策方向、人事組織等問題，金正恩在執政以來召開的8次會議中出席6次會議，缺席的兩次會議為2014年9月和2015年4月舉行的會議。

由於此次會議在南北韓峰會及北韓與美國峰會召開前舉行，因此北韓是否在此次會議上發表北韓核問題、南北韓關係、北韓與美國關係等對外政策相關立場，格外引人關注。但會議上未提及上述內容，也沒有公布相關政策和立法計畫。

南韓聯合新聞通訊社報導，此次會議就3大議題進行討論，包括在落實國家經濟發展五年戰略方面內閣2017年的工作情況及2018年的任務；前一年的國民經濟預算決算執行情況和當年度的預算；人事組織問題。

報導指出，值得注意的是，會議免去黃炳誓的國務委員會副委員長職務，金己男、李萬建、金元弘也被免去國務委員職務。由於會議未補選接替黃炳誓的新任國務委員會副委員長職務，因此今後將形成由內閣總理朴奉珠與黨中央副委員長崔龍海主導的格局。

另外，會議還公布本年度預算，其中軍費占預算總支出的15.9%，較去年提升0.1個百分點。

北韓金正恩

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