俄羅斯遭制裁 影響層面廣

2018-04-12 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國上周五對俄羅斯實施新的制裁，不僅把制裁矛頭對準與俄國普亭政府有關聯的個人與企業，也對相關證券的交易設限，但這種做法卻可能產生全球性的問題。

目前許多涉及俄羅斯的交易對全球經濟體和金融市場而言十分棘手，俄羅斯鋁業公司（UC Rusal） 就是一例。該公司之前即示警，可能面臨無法履行外幣債務的技術性違約問題，時間點可能在5月3日，當天須支付一筆1,330萬美元的債券利息，雖說通常有30天寬限期，可避免真正違約，但問題不是俄鋁無力支付，而是無法透過轉帳支付。

這是因為德意志交易所旗下的Clearstream部門已表示，不受理涉及遭美制裁俄國公司債券的任何交易。Euroclear表示，將容許遵守美國制裁規定的交易，但只以目前持有的部位為限。

若世界兩大美元計價債券的結算所都不願意處理，俄鋁要償付債息可謂難上加難。

而這只是問題的開始。所有持有俄鋁證券的美國人，現在都必須出售。儘管Euroclear似乎是他們最可能的銷售管道，也不是那麼容易脫手。

再者，投資人可能揣測美對俄制裁恐怕不會到此為止，所以乾脆迴避任何與俄羅斯有關的證券，以杜絕後患。

俄國即使想協助受影響的本國公司，可能也無能為力。以往俄國銀行可對這些企業提供金援，但如今連銀行本身都面臨制裁。