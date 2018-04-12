敘化攻疑雲 川普飛彈威脅引各界譁然

2018-04-12 00:10 中央社 華盛頓11日綜合外電報導



敘利亞首都大馬士革近郊反抗軍控制區遭空襲，街景殘破不堪。 新華社 分享 facebook 敘利亞內戰疑似出現化武攻擊暴行後，美國總統川普今天在推特上警告俄羅斯「飛彈要打來了」，引起各界譁然。

俄國國會議員傳將與敘國總統會面商議、敘國稱川普行徑魯莽，美國國防部拒絕評論自家總統推文內容，土耳其則呼籲俄美不要像街頭惡霸一樣，罔顧平民，逞凶鬥狠。

路透社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，因美國有可能發動攻擊，親敘利亞政權的部隊正清空主要機場和空軍基地。

法新社報導，俄國駐黎巴嫩大使札西普金（Alexander Zasypkin）昨晚表示：「若美國發動攻擊…他們的飛彈將被擊落，發射飛彈的地點也會遭到摧毀。」

川普今天則推文回應說：「俄國矢言要擊落任何和所有對敘利亞發射的飛彈。那就準備好吧，俄羅斯，因為又棒、又新、又『精明』的飛彈就要打來了！」

他接著表示：「你們不該與用毒氣殺人的畜牲同夥，他殺害自己的人民，還樂在其中！」

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述國會議員沙布林（Dmitry Sablin）報導，一群俄國議員計畫會見敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。

根據報導，俄國下議院議員沙布林表示：「我們計畫與他見面商討情勢，並支持敘利亞人民打擊恐怖主義。」

國營敘利亞新聞社（SANA）表示，川普揚言對敘國發動飛彈攻擊，是「魯莽地使情勢惡化」。

敘利亞新聞社引述外交部官方消息人士的話報導：「美國這種政權如此魯莽地使情勢惡化，我們毫不意外。這個政權培植了而且繼續培植敘利亞境內的恐怖主義。」

美國國防部則表示，不會談論未來可能的軍事行動。

國防部發言人帕洪（Eric Pahon）發表聲明說：「本部不會談論未來可能的軍事行動，我建議你們去請白宮說明總統的推文。」

土耳其總理耶伊爾德勒姆（Binali Yildirim）則向俄美喊話，希望雙方不要繼續為敘利亞議題上演「街頭全武行」。

耶伊爾德勒姆在伊斯坦堡透過電視轉播的談話中說：「這就是街頭全武行，他們的打鬥方式就像街頭惡霸，但誰付出代價呢？平民百姓！」

他也呼籲雙方擱置對立、攜手停止衝突，撫平區域傷痛。