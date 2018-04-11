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敘利亞恐遭空襲 航空公司調整飛航路線

2018-04-11 23:35中央社 新加坡11日綜合外電報導

敘利亞反抗軍堅守的東古塔地區的最大城鎮度瑪鎮（Douma）7日遭空襲冒出濃煙。 ...
敘利亞反抗軍堅守的東古塔地區的最大城鎮度瑪鎮（Douma）7日遭空襲冒出濃煙。 美聯社
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鑒於敘利亞可能遭到空襲，歐洲航管組織昨天對飛越東地中海的飛機發出謹慎飛行的警告，部分主要國際航空公司今天也調整飛航路線。

路透社報導，歐洲航管組織（Eurocontrol）昨天下午發布通知表示，未來72小時可能會發射空對地和巡弋飛彈，無線電導航設備恐出現間歇性中斷。

法國航空公司（Air France）一名發言人表示，他們已將部分航線改道，包括飛往貝魯特和特拉維夫的航班。廉價航空公司易捷航空公司（easyJet）也表示，他們會調整從特拉維夫出發的航班路線。

美國、英國、法國和德國等國家的航管單位早前已對進入敘利亞領空的航空公司發出警告，因此大多數航空公司已避開這個區域。

德國漢莎航空公司（Deutsche Lufthansa AG）一名發言人今天表示：「為了防範未然，漢莎航空集團目前已暫時避開東地中海領空。」

瑞恩航空公司（Ryanair）、英國航空公司（British Airways）和阿提哈德航空（Etihad Airways）的代表則表示，他們的航班維持正常運作，但他們隨時密切監督情況。

阿聯酋航空（Emirates Airlines）也說，他們正密切觀察情況，「必要時做出調整」。

法國地中海漢莎航空

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