川普放砲 美俄衝突升溫

美國總統川普11日發布推特說：「俄羅斯誓言擊落任何以及所有射向敘利亞的飛彈。」 美聯社 分享 facebook

美中貿易衝突對金融市場的壓力才稍稍減緩，美、歐、俄在中東的地緣衝突的緊張氛圍卻又升高，導致歐、美股市11日盤中走跌，國際油價及鋁價持續上漲。

美、歐、俄之間的唇槍舌戰激化，使三方在敘利亞展開軍事對峙的風險升高。美國總統川普11日發布推特說：「俄羅斯誓言擊落任何以及所有射向敘利亞的飛彈。俄羅斯做好準備吧，因為飛彈要來了，是精良、嶄新而且『聰明的』飛彈。你不該和使用毒氣殺害自己的人民並且以此為樂的畜生為伍！」

俄羅斯則警告美國在敘利亞的攻擊將可能引發「嚴重且悲劇性的事件」。俄羅斯駐聯合國常任大使涅班賈10日表示：「我再次請求你們，約束你們對敘利亞所考慮的計畫。」

美股道瓊11日盤初即大跌212點，稍後跌點縮小至130點；歐洲股市也應聲走低，英、法、德等三大股市盤中跌幅在0.3%至0.9%之間。國際油價繼周二（10日）大漲逾3%後續漲，紐約與倫敦原油期貨一度漲逾1%；鋁價也持續走揚，四天累計漲幅達13%，直逼30年來最大。

由於敘利亞反抗軍控制的杜馬地區上周遭到化學武器攻擊，至少40人喪生，美、法、英正考慮對政府軍發動攻擊。

法國總統馬克宏表示，已經決定採取軍事回應行動，盟軍正在考慮作業細節，「可能在未來幾天內做出回應」。

俄國駐黎巴嫩大使扎西普金表示，美國對敘利亞發射的任何飛彈都將被擊落，並瞄準飛彈發射設施，此舉可能使敘利亞戰事擴大。

美國總統川普已取消訪問拉美行程，以聯合盟國對敘利亞政府軍發動反擊。若美國果真發動飛彈攻擊，將是川普不到一年內兩度以軍事回應敘利亞境內的化武攻擊。去年川普下令的攻擊局限在敘國的一個基地，造成的損害較小；這次幾乎肯定將會造成更大傷害，甚至可能重創更多對阿塞德總統政權重要的目標。