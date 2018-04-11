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俄羅斯籲各方克制 避免敘利亞情勢惡化

2018-04-11 22:18中央社 莫斯科11日綜合外電報導

敘利亞疑似使用化武，美國考慮展開飛彈攻擊。俄羅斯克里姆林宮今天呼籲各國克制，避免採取可能惡化飽受戰亂敘國情勢的行動。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）告訴記者：「一如既往，我們希望各方避免採取無事惹塵埃，卻可能破壞這個已然脆弱地區穩定的行動。」

培斯科夫說，「目前情勢緊張」。他強調，俄國呼籲針對疑似使用化武一事「進行公正客觀調查，再做出評斷」。

敘國反抗軍掌控的度瑪鎮（Douma）疑遭化武攻擊，美國起草決議，要求聯合國安全理事會成立小組，找出發動毒氣攻擊的凶手。這項草案昨天在安理會遭俄國否決。

俄羅斯飛彈敘利亞

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