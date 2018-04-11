緬甸法庭駁回撤訴申請 不釋放路透記者

2018-04-11 18:06 中央社 仰光11日綜合外電報導



緬甸籍的31歲記者瓦隆（Wa Lone）（左）和27歲記者喬索歐（Kyaw Soe Oo）（右）。 美聯社 分享 facebook

兩名路透社記者因報導洛興雅人危機在數月前被逮捕，緬甸法庭今天駁回律師撤訴申請。法新社報導，持續進行的法庭聆訊已經引發全球不滿，憂心限縮新聞自由。

法新社報導，法官耶溫（Ye Lwin，音譯）在緬甸商業中心仰光的法庭說：「被告律師提出釋放被告的提議，法庭決定駁回。」法庭擠滿媒體、家屬以及聲援的支持者。

路透社記者31歲的瓦隆（Wa Lone）和27歲的喬索歐（Kyaw Soe Oo）被控持有關於若開邦（Rakhine）維安行動的資料，違反緬甸政府機密法，兩人於去年12月被捕。

緬甸軍隊以武力鎮壓叛亂分子，造成70萬信奉穆斯林的洛興雅人（Rohingya）從若開邦流亡到孟加拉之後，緬甸政府面臨國際譴責，被控非法殺戮及種族滅絕。

若開邦印丁村（Inn Din）9月2日發生10名洛興雅男子遭軍方與村民屠殺，這兩名路透社記者一直在調查此案。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）昨晚在臉書（Facebook）貼文說，7名緬甸士兵因為參與殺戮，被判處10年徒刑及勞役。

儘管國際社會呼籲釋放記者，緬甸仍展開審訊程序。知名人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）上個月加入辯護律師團。