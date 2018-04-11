影／對敘利亞動手？川普突然取消拉美行

2018-04-11 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國白宮10日無預警宣布，川普取消本周登場的首次拉美行，專心監督「美國回應敘利亞行動」，改由副總統潘斯代為出席美洲高峰會；同時，聯合國安理會針對美國與俄羅斯分別提出的3項敘利亞草案，投票表決全部失敗。

美國總統川普原定將於13日抵達秘魯利馬，出席美洲高峰會，之後再到哥倫比亞等國訪問；10日白宮突然取消行程，宣布由副總統代為出行，指出「川普總統將留在美國，監督美國回應敘利亞的行動，以及注意世界各地情勢的發展。」

敘利亞首都大馬士革近郊，由反叛軍控制的城鎮度瑪（Douma），7日遭到毒氣攻擊，造成40到70人喪命，上千人受傷。川普事後嚴厲譴責，揚言要讓阿塞德政權以及其盟友俄羅斯和伊朗付出巨大代價，9日再承諾會在48小時內內做出「重大決定」，回應這種暴行。

因此川普突然取消重要外交行程，再加上據悉防部長馬提斯也突然取消接下來的行程，而《華爾街日報》報導指出，至少一艘美國飛彈驅逐艦已駛向敘利亞海域，讓外界認為川普可能已經下令準備空襲敘利亞。

另一方面，聯合國安理會也在10號，針對美國與俄羅斯也分別提出的3項決議草案，投票表決。

美國與俄羅斯分別針對這次敘利亞化武攻擊事件，提出要求建立新調查，找出化武攻擊的責任方。兩國草案最大差別，就是美國要求成立聯合國獨立調查機制（UNIMI），並與「禁止化學武器」（OPCW）組織的真相發掘小組（Fact Finding Mission）一起合作，找出幕後兇手；而俄羅斯則是不同意由UNIMI確定罪責方，而是要求將調查結果提交安理會，由安理會做出誰是責任方的結論。

有鑑於俄羅斯為常任理事國，手握否決權，而且在敘利亞內戰期間，超過10次否決針對敘利亞的決議行動，其他安理會成員擔憂，如果把調查結果交由安理會作結論，那這次度瑪化武攻擊恐又會不了了之，因此聯手否決俄羅斯草案；作為回應，美國的草案也遭俄羅斯封殺。