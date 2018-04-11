拉低投票率？馬國大選訂平日 罵聲一片

2018-04-11 14:55 世界日報 編譯中心／綜合10日電



馬來西亞日前解散國會、準備改選，選委會宣布於5月9日舉行全國大選。 美聯社 分享 facebook

馬來西亞日前解散國會、準備改選，選委會宣布於5月9日舉行全國大選，由於當天正逢周三上班日，分析認為可能拖低投票率，不利92歲前總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）為首的反對派陣營，有助現任總理納吉（Najib Razak）領導的執政聯盟「國民陣線」（國陣）勝選。

綜合媒體報導，尋求連任的納吉醜聞纏身，所屬執政聯盟「國民陣線」因為身陷政府投資基金「一馬發展公司」（1MDB）數十億美元遭挪用以及洗錢的醜聞，致聲望重挫，這次選舉或將成為執政聯盟61年來最嚴峻挑戰。新加坡拉惹勒南國際關係學院分析師拉沙德指出，如果納吉無法取得大勝，可能在年底的黨魁選舉遭黨友逼宮。

納吉對手馬哈迪表示，高投票率是反對派致勝的關鍵。在2013年大選中，反對派首次取得較多普選票，當時投票率創下破紀錄的84.4%；然而這次投票將在工作日登場，不少人擔心會影響投票率，甚至有網友在推特貼文，表示願意資助有需要的選民，乘搭飛機或巴士回鄉投票，行使投票權利。

據悉，大馬以往大選通常在周末舉行，但也曾有例外：1995年及1999年大選在周一舉行，該兩次選舉的投票率均較歷屆低約5個百分點。這次提名人選必須在4月28日前出爐，意味有11天競選期，少於上屆的15天及選舉制改革團體「淨選盟」建議的3周。本屆共有1494萬名合資格選民，約有170萬名「首投族」。

馬哈迪：不歡迎中國投資

另外，馬哈迪日前在受訪時表示不再歡迎中國投資，「很多人都不喜歡中國投資，我們是為了馬來西亞人……我們不欲把大部分國家售予外國公司，讓他們發展整個城鎮」。分析指出，馬哈迪在這個時間點高調受訪說出上述一番話，是想借國內部分民眾的反中國情緒，爭取選票。

馬哈迪指出，「我們從投資中沒有賺到任何東西，我們不歡迎它（中國的投資）。」他還批評對華友善的納吉說：「我們沒有足夠的富人購買那些非常昂貴的住宅，所以你就帶來外國人。」他表示：「沒有哪個國家希望大量外國人湧入他們的國家。」