親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

這些太陽花都出來選了...馬家軍也當仁不讓

催淚！癌末爸幫新娘女兒蓋頭紗 醫護人員全哭了

前俄諜女兒出院 傳父女倆將來美

2018-04-11 14:51世界日報 編譯中心／綜合10日電

俄羅斯雙面間諜史柯里帕（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）上個月在英格蘭索爾茲伯里市遭神經毒劑攻擊而住院醫治。院方10日表示，尤莉亞已經出院，但療程尚未結束。

法新社報導，索爾茲伯里地區醫院（Salisbury District Hospital）醫療主任布蘭夏德（Christine Blanshard）表示：「她的療程尚未結束，但仍代表一項重大里程碑。」她也說，尤莉亞曾要求保有隱私。

布蘭夏德表示，66歲的史柯里帕雖然「恢復得比尤莉亞慢得多，但我們非常盼望他再過不久也能出院」。

外界本來擔心他們無法康復，但醫院及警方上周表示兩人都逐漸好轉。尤莉亞上周透過警方發布簡短聲明說：「我一個多星期前就醒來，很高興可以告訴各位，我的體力正日漸恢復。」目前她已出院，被送到安全處所。

布蘭夏德在電視轉播的聲明中表示：「我們的治療重點放在讓病情穩定下來，確保他們能夠呼吸，血液可以維持循環。」

布蘭夏德說，「然後，我們必須用各種不同的藥物來幫助病患，直到他們能夠自行分泌，來取代受到毒劑侵害的為止。」「我們也透過專門的消毒技術，以去除任何殘留的毒素。」

布蘭夏德表示，「兩名病患對我們提供的治療反應特別好。但同時，他們也都還處在康復的不同階段。」

另外，英國正考慮給予這對父女新身分，並讓他們到美國展開全新生活，以防兩人再遭不測。

英國情報機構軍情六處（MI6）與美國中情局（CIA）人員討論，重新安頓上個月在英國小城索爾茲伯里（Salisbury）被毒害的這對父女。報導引述不具名消息人士說：「他們將被賦予新身分。」

報導說，消息人士相信，英國為確保兩人安全，希望將他們安置在五眼聯盟（Five Eyes）的其中一國，即與英國共享情報的夥伴美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等四國之一。

根據報導，這位熟悉談判內容的消息人士說：「美國明顯是個可以重新安頓他們的地方，因為在那裡較不可能被殺害，也更容易受新身分保護。」

這對父女3月4日被人發現倒在西南部城市索爾茲伯里的一張長凳上。倫敦當局表示，這是俄國主導的謀殺未遂事件。

西方盟友支持英國，但莫斯科當局仍堅決否認與這起事件有任何關連，因而上演激烈的國際紛爭。全球各國驅逐150多名俄國外交官作為回應，但也促使克里姆林宮以牙還牙。

俄羅斯間諜

相關新聞

韓日外長首爾會談 共商朝鮮半島局勢

2018-04-11 15:05

韓媒：川普稱北韓也希望達成非核化協議

2018-04-11 15:04

拉低投票率？馬國大選訂平日 罵聲一片

2018-04-11 14:55

日外相罕見訪南韓 促文金會提綁架案

2018-04-11 14:39

聚焦敘化武攻擊 美防長撤週末訪問行程

2018-04-11 12:26

香港青年的港獨抗爭——評紀錄片《地厚天高》

2018-04-11 12:25

不累嗎？每周五場演說　厄多安比川普還多話

2018-04-11 12:06

阮文足被控意圖推翻政府 越南法院判13年監禁

2018-04-11 11:21

敘化武疑雲 美俄UN交鋒川普將出手

2018-04-11 11:15

日裔韓籍教授出書 揭發日軍慰安婦真相

2018-04-11 11:09

俄國擬立法 要求個別用戶為散播假新聞負責

2018-04-11 10:46

梅鐸的福斯傳媒集團倫敦辦公室 遭歐盟突襲調查

2018-04-11 10:25

冷戰再起？國際法規範真空的間諜活動

2018-04-11 09:35

美提議調查敘化武 俄否決安理會決議案

2018-04-11 09:28

四月風暴：春鬥！癱瘓全國的法國鐵路大罷工

2018-04-11 09:14

敘利亞傳遭化武攻擊 美英法領袖：世界須回應

2018-04-11 05:16

法總統：一旦決定動武 鎖定敘利亞政府化武能力

2018-04-11 04:56

中國演習甫落幕 美軍航母打擊群巡弋南海

2018-04-11 03:55

美出動神盾艦 替敘利亞平民復仇？

2018-04-11 00:22

北韓外長訪俄 峰會前拉攏盟友

2018-04-11 00:20

川普證實：5月或6月初見金正恩

2018-04-11 00:16

匈牙利總理連任 矢言限制移民鞏固主權

2018-04-10 23:41

西班牙總理接班人被爆偽造證明取得碩士學位

2018-04-10 23:28

以色列為何要空襲敘利亞？ CNN說是這原因

2018-04-10 23:13

前俄諜毒害案 女兒出院但療程持續

2018-04-10 22:09

美軍訓練出包 降落傘掉落日本中學網球場

2018-04-10 21:25

金正恩首談與美對話 平壤民眾爭讀新聞

2018-04-10 19:39

影／金正恩首提朝美對話 川普稱在5月或6月初

2018-04-10 18:45

以色列批敘利亞化武攻擊「反人性罪行」阿塞德應負責

2018-04-10 18:18

川普罵阿塞德「畜牲」 俄國代敘利亞稱不能接受

2018-04-10 17:54

以色列空襲敘利亞基地 伊朗威脅重啟核試

2018-04-10 17:30

俄國部隊駐守敘利亞 普亭警告西方不要挑釁

2018-04-10 17:20

美俄對立互嗆 海理斥俄國：雙手沾滿敘利亞兒童鮮血

2018-04-10 17:09

化武攻擊疑點：真的是敘國政府幹的嗎？

2018-04-10 15:56

安倍政權再惹議 疑加計學園案內部文件曝光

2018-04-10 15:42

睽違4年 北韓官媒熱播中國北韓領導人互訪舊片

2018-04-10 15:13

什麼是「中華台北」？《經濟學人》解析緣由

2018-04-10 15:03

義大利發生規模4.7地震 未傳嚴重傷亡

2018-04-10 14:57

影／度瑪毒氣事件 川普：48小時內做出「重大決定」

2018-04-10 14:57
看更多

熱門文章

美中戰緩和 美股收高道瓊大漲428.9點

2018-04-11 06:18

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:23

陸四大舉措擴大開放 川普推文感謝習近平

2018-04-11 02:40

美媒：若美中化解貿易糾紛 下個引爆點可能是台灣

2018-04-10 19:05

日海域蘊藏大量稀土 相當於全球消費量數百年份

2018-04-10 22:17

女嬰出生頭部像雞蛋破了洞 父母賣家產籌錢救愛女

2018-04-10 19:22

習近平釋善意 道瓊早盤大漲近500點

2018-04-10 23:02

以色列為何要空襲敘利亞？ CNN說是這原因

2018-04-10 23:13

英國知名餅乾蓋暗藏玄機 草叢內竟藏情色畫面

2018-04-11 09:59

祖克柏國會作證 議員這問題讓他結巴停頓8秒

2018-04-11 12:18

祖克柏被拷問5小時沒被問倒 投資人「按讚」股價漲4.5%

2018-04-11 09:06

賣得好慘！ 三星手機大陸市占率跌破1%

2018-04-11 00:18

高盛：美欲大砍貿易逆差 唯一迅速有效方式是這個

2018-04-10 16:10

白宮：看到具體行動 才撤對中國懲罰性關稅

2018-04-11 05:52

日本將成稀土大國 南鳥島EEZ蘊藏量夠全球用數百年

2018-04-11 08:48

傳美中貿易談判破裂 卡在高科技業補助

2018-04-10 22:40

經濟解析／習近平釋善意 做球給川普

2018-04-10 18:09

化武攻擊疑點：真的是敘國政府幹的嗎？

2018-04-10 15:56

日本九州無預警大規模土石流 埋掉3屋6人失蹤

2018-04-11 10:15

聽證會上為自家辯護 祖克柏：臉書很安全 我和家人都用

2018-04-11 06:13

祖克柏出席國會作證 接受參議員拷問

2018-04-11 02:44

FBI搜御用律師辦公室 華郵：正中川普要害

2018-04-11 00:36

女記者直播突遭男子強吻 怒發文「我該得到尊重」

2018-04-11 12:43

比特幣價格腰斬 後市看空

2018-04-11 00:03

女嬰被棄水溝洞內 躺紅火蟻巢穴旁奇蹟生還

2018-04-11 11:14

川普暴走不受控…幕僚虐心 用名嘴來拐主子

2018-04-11 10:00

美中貿易緊張緩和 國際油價大漲

2018-04-11 06:51

川普幕僚又走一人 白宮國土安全顧問波瑟特請辭

2018-04-11 00:54

112歲日本老翁野中正造 金氏認證「全球最長壽男性」

2018-04-10 19:24

艷星丹尼爾斯控川普 封口費爆新內幕

2018-04-10 15:19

中國演習甫落幕 美軍航母打擊群巡弋南海

2018-04-11 03:55

這3大原因 三星手機在陸銷售踢鐵板

2018-04-11 00:22

祖克柏赴國會受拷問 臉書找專家教主子應戰

2018-04-10 22:31

美出動神盾艦 替敘利亞平民復仇？

2018-04-11 00:22

影╱東京迪士尼慶開園35周年 日間遊行大改版

2018-04-10 17:18

陸四大舉措擴大開放 白宮：盼看到具體行動

2018-04-11 04:40

搜索律師惹怒川普 白宮：總統有權開除穆勒

2018-04-11 08:28

蘋果全面採用再生能源

2018-04-11 00:03

射門引發「足震」 梅西真的能撼動地球！

2018-04-11 11:48

美更生人無心插柳… 日本變加密貨幣天堂

2018-04-11 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top