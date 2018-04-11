前俄諜女兒出院 傳父女倆將來美

2018-04-11 14:51 世界日報 編譯中心／綜合10日電



前俄羅斯雙面間諜史柯里帕（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）上個月在英格蘭索爾茲伯里市遭神經毒劑攻擊而住院醫治。院方10日表示，尤莉亞已經出院，但療程尚未結束。

法新社報導，索爾茲伯里地區醫院（Salisbury District Hospital）醫療主任布蘭夏德（Christine Blanshard）表示：「她的療程尚未結束，但仍代表一項重大里程碑。」她也說，尤莉亞曾要求保有隱私。

布蘭夏德表示，66歲的史柯里帕雖然「恢復得比尤莉亞慢得多，但我們非常盼望他再過不久也能出院」。

外界本來擔心他們無法康復，但醫院及警方上周表示兩人都逐漸好轉。尤莉亞上周透過警方發布簡短聲明說：「我一個多星期前就醒來，很高興可以告訴各位，我的體力正日漸恢復。」目前她已出院，被送到安全處所。

布蘭夏德在電視轉播的聲明中表示：「我們的治療重點放在讓病情穩定下來，確保他們能夠呼吸，血液可以維持循環。」

布蘭夏德說，「然後，我們必須用各種不同的藥物來幫助病患，直到他們能夠自行分泌，來取代受到毒劑侵害的為止。」「我們也透過專門的消毒技術，以去除任何殘留的毒素。」

布蘭夏德表示，「兩名病患對我們提供的治療反應特別好。但同時，他們也都還處在康復的不同階段。」

另外，英國正考慮給予這對父女新身分，並讓他們到美國展開全新生活，以防兩人再遭不測。

英國情報機構軍情六處（MI6）與美國中情局（CIA）人員討論，重新安頓上個月在英國小城索爾茲伯里（Salisbury）被毒害的這對父女。報導引述不具名消息人士說：「他們將被賦予新身分。」

報導說，消息人士相信，英國為確保兩人安全，希望將他們安置在五眼聯盟（Five Eyes）的其中一國，即與英國共享情報的夥伴美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等四國之一。

根據報導，這位熟悉談判內容的消息人士說：「美國明顯是個可以重新安頓他們的地方，因為在那裡較不可能被殺害，也更容易受新身分保護。」

這對父女3月4日被人發現倒在西南部城市索爾茲伯里的一張長凳上。倫敦當局表示，這是俄國主導的謀殺未遂事件。

西方盟友支持英國，但莫斯科當局仍堅決否認與這起事件有任何關連，因而上演激烈的國際紛爭。全球各國驅逐150多名俄國外交官作為回應，但也促使克里姆林宮以牙還牙。