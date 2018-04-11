親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

法總統：一旦決定動武 鎖定敘利亞政府化武能力

2018-04-11 04:56中央社 巴黎10日綜合外電報導

法國總統馬克宏。 路透社
法國總統馬克宏。 路透社
分享
法國總統馬克宏今天表示，在敘利亞反對派據點疑似遭到化學武器攻擊後，如果法國決定攻擊敘利亞政府，會鎖定敘利亞政府的化武能力。

法新社報導，馬克宏說，他將在「未來幾天」就他的回應做出決定。

他表示：「我們的決定不會鎖定這個政權的盟友或攻擊任何人，而是攻擊這個政權的化武能力。」

他堅稱，他「不希望事態擴大」。

在敘利亞城鎮度瑪據稱遭到化學武器攻擊，造成至少60人喪生後，白宮稍早發表聲明表示，美國總統川普和英國首相梅伊今天同意「不允許繼續使用化學武器」。

路透社報導，聲明中說，川普和梅伊在通話中也譴責敘利亞總統阿塞德「邪惡地罔顧人命」。

梅伊也與馬克宏通電話。

梅伊辦公室發言人表示，梅伊、川普和馬克宏同意，世界有必要回應敘利亞傳出化學武器攻擊一事。

白宮今天突然宣布，川普為「監督美國回應敘利亞的行動」，取消預定本周稍後展開的首次拉丁美洲之行。

川普正在衡量對敘利亞採取什麼軍事行動。

敘利亞首都大馬士革附近由反抗軍控制的城鎮度瑪（Douma）7日晚間遭到攻擊，疑似動用化學武器，造成至少60人喪生和上千人受傷。川普誓言會迅速作出決定，對這種「暴行」作出回應，這也使得他的出訪行程必須改變。

去年敘利亞發生化武攻擊後，川普曾下令發射飛彈攻擊敘利亞政府軍的空軍基地。目前還不清楚川普這次會採取什麼軍事行動。

敘利亞川普梅伊

相關新聞

美出動神盾艦 替敘利亞平民復仇？

2018-04-11 00:22

以色列為何要空襲敘利亞？ CNN說是這原因

2018-04-10 23:13

敘利亞傳遭化武攻擊 美英法領袖：世界須回應

2018-04-11 05:16

中國演習甫落幕 美軍航母打擊群巡弋南海

2018-04-11 03:55

北韓外長訪俄 峰會前拉攏盟友

2018-04-11 00:20

川普證實：5月或6月初見金正恩

2018-04-11 00:16

匈牙利總理連任 矢言限制移民鞏固主權

2018-04-10 23:41

西班牙總理接班人被爆偽造證明取得碩士學位

2018-04-10 23:28

前俄諜毒害案 女兒出院但療程持續

2018-04-10 22:09

美軍訓練出包 降落傘掉落日本中學網球場

2018-04-10 21:25

金正恩首談與美對話 平壤民眾爭讀新聞

2018-04-10 19:39

影／金正恩首提朝美對話 川普稱在5月或6月初

2018-04-10 18:45

以色列批敘利亞化武攻擊「反人性罪行」阿塞德應負責

2018-04-10 18:18

川普罵阿塞德「畜牲」 俄國代敘利亞稱不能接受

2018-04-10 17:54

以色列空襲敘利亞基地 伊朗威脅重啟核試

2018-04-10 17:30

俄國部隊駐守敘利亞 普亭警告西方不要挑釁

2018-04-10 17:20

美俄對立互嗆 海理斥俄國：雙手沾滿敘利亞兒童鮮血

2018-04-10 17:09

化武攻擊疑點：真的是敘國政府幹的嗎？

2018-04-10 15:56

安倍政權再惹議 疑加計學園案內部文件曝光

2018-04-10 15:42

睽違4年 北韓官媒熱播中國北韓領導人互訪舊片

2018-04-10 15:13

什麼是「中華台北」？《經濟學人》解析緣由

2018-04-10 15:03

義大利發生規模4.7地震 未傳嚴重傷亡

2018-04-10 14:57

影／度瑪毒氣事件 川普：48小時內做出「重大決定」

2018-04-10 14:57

受訪時被直升機噪音打斷 英女王開玩笑：好像川普來了

2018-04-10 14:48

川普證實：川金會 5月或6月初舉行

2018-04-10 14:14

報復敘利亞化武屠殺 川普喊很快就打

2018-04-10 14:12

非法交易猖獗 臉書被控野生動物滅絕推手

2018-04-10 13:34

馬來西亞宣布：5月9日大選

2018-04-10 12:58

【重磅快評】美國撤軍與敘利亞的毒氣攻擊

2018-04-10 12:24

中國想在萬那杜建軍事基地？ 澳外長：澳洲是首選夥伴

2018-04-10 11:39

安理會討論敘利亞化武攻擊 美俄互嗆砲火猛烈

2018-04-10 10:53

去印尼請小心私酒！本月超過50人丟性命

2018-04-10 10:17

華郵：美中對峙升高 台灣可能蒙受其害

2018-04-10 09:56

金正恩首度公開證實 要和美國、南韓開峰會

2018-04-10 09:06

英男遭一拳斃命 警方祭出84萬獎金求線報

2018-04-10 08:52

金川下月會面 談北韓去核

2018-04-10 00:15

「只為活下去」 34歲金正恩用三策略鞏固權力

2018-04-09 01:00

日本首相安倍晉三 連任將破局？

2018-04-03 14:29

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17
看更多

熱門文章

考古重大發現！ 埃及錫瓦綠洲挖出古希臘羅馬神殿

2018-04-10 11:13

7億獎金飛了 澳男簽中美國樂透被指「時差作弊」

2018-04-10 11:29

男子捕獲大肚鱈魚 剖開肚內才知被騙了

2018-04-10 14:04

美媒：若美中化解貿易糾紛 下個引爆點可能是台灣

2018-04-10 19:05

一屋二夫再擁二男友 她多元成家稱「愛情無限」

2018-04-10 09:49

【重磅快評】美國撤軍與敘利亞的毒氣攻擊

2018-04-10 12:24

習近平釋善意 道瓊早盤大漲近500點

2018-04-10 23:02

日海域蘊藏大量稀土 相當於全球消費量數百年份

2018-04-10 22:17

女嬰出生頭部像雞蛋破了洞 父母賣家產籌錢救愛女

2018-04-10 19:22

以色列為何要空襲敘利亞？ CNN說是這原因

2018-04-10 23:13

化武攻擊疑點：真的是敘國政府幹的嗎？

2018-04-10 15:56

高盛：美欲大砍貿易逆差 唯一迅速有效方式是這個

2018-04-10 16:10

臉書恐怖期末考！ 專家警告祖克柏：有2個錯不能犯

2018-04-10 11:00

受訪時被直升機噪音打斷 英女王開玩笑：好像川普來了

2018-04-10 14:48

驚險一瞬曝光！ 爆破秀失算 筒倉壓毀無辜圖書館

2018-04-10 10:52

檢調搜索川普律師 恐涉銀行詐欺和競選經費不法

2018-04-10 08:25

經濟解析／習近平釋善意 做球給川普

2018-04-10 18:09

傳美中貿易談判破裂 卡在高科技業補助

2018-04-10 22:40

中國想在萬那杜建軍事基地？ 澳外長：澳洲是首選夥伴

2018-04-10 11:39

陸四大舉措擴大開放 川普推文感謝習近平

2018-04-11 02:40

金正恩首度公開證實 要和美國、南韓開峰會

2018-04-10 09:06

駭！委內瑞拉食人魔啃屍、骨血作畫

2018-04-10 07:44

安理會討論敘利亞化武攻擊 美俄互嗆砲火猛烈

2018-04-10 10:53

專剪男性理髮師婉拒女客 遭控性別歧視

2018-04-10 10:52

中國拿美農業州開刀 白宮擬措施補貼川普票倉

2018-04-10 09:26

FBI搜索川普律師辦公室 川普：這是攻擊美國

2018-04-10 10:51

FBI搜御用律師辦公室 華郵：正中川普要害

2018-04-11 00:36

祖克柏出席國會作證 接受參議員拷問

2018-04-11 02:44

英男遭一拳斃命 警方祭出84萬獎金求線報

2018-04-10 08:52

112歲日本老翁野中正造 金氏認證「全球最長壽男性」

2018-04-10 19:24

什麼是「中華台北」？《經濟學人》解析緣由

2018-04-10 15:03

川普失控 親信波特離職後幕僚建言全拒

2018-04-10 15:02

艷星丹尼爾斯控川普 封口費爆新內幕

2018-04-10 15:19

川普幕僚又走一人 白宮國土安全顧問波瑟特請辭

2018-04-11 00:54

個資被誤用？ 臉書將個別通知用戶是否受影響

2018-04-10 08:36

中國占美國便宜 川普：我不怪中國

2018-04-10 14:16

去印尼請小心私酒！本月超過50人丟性命

2018-04-10 10:17

習近平稱「對外開放宜早不宜遲」 美股期指勁升

2018-04-10 11:06

祖克柏：臉書在「假新聞」、隱私權方面犯了很大錯誤

2018-04-10 08:58

賣得好慘！ 三星手機大陸市占率跌破1%

2018-04-11 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top