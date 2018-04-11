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敘利亞傳化武攻擊 安理會將表決美俄提案

2018-04-11 00:37中央社 紐約聯合國總部10日綜合外電報導

外交人士說，針對敘利亞傳出發生化學武器攻擊事件，美國與俄羅斯分別就此事在聯合國安全理事會提出決議草案要求進行調查，安理會將於今天下午表決這些案子。

俄國針對敘利亞境內有人使用化武一事，提出兩項提案要求調查，美國則自行提出一項決議草案，要求展開調查以確定是何人犯案。

安理會預定下午3時表決。外交人士說，美國的提案可能遭到俄國否決。

安理會敘利亞俄羅斯

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