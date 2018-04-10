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以色列為何要空襲敘利亞？ CNN說是這原因

2018-04-10 23:13聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

敘利亞第三大城霍姆斯的政府軍空軍基地9日遭空襲，俄羅斯、敘國及伊朗均指是以色列所為，以國對此事雖尚未發言，但該國空軍前司令艾利亞胡（Eitan Ben Eliyahu）少將稱幾乎可以肯定是以色列發動空襲，而為何以國要發動攻擊呢？美國有線電視新聞網（CNN）10日報導指出，敘國疑似使用化武適時為以國攻擊提供了藉口，來處理該國所面臨的緊迫問題，亦即伊朗在敘國日益增加的能見度。

在敘利亞問題上，以國一再表達自身紅線就是不讓親伊朗的「真主黨」（Hezbollah）取得強大武器，而遭攻擊的敘國政府軍空軍基地T4則有伊朗的身影，再加上今年2月入侵以國領空的一架伊朗無人機就是從T4基地發射與控制的。

以國在野黨「未來黨」（Yesh Atid）黨魁拉彼德（Yair Lapid）在接受以國軍方廣播電台專訪時也說：「我們所討論的T4基地不再是敘利亞基地，而是敘利亞-伊朗基地。以色列曾說且明確表示，不會接受伊朗在敘利亞的軍事存在，也不會接受伊朗在敘利亞的存在。這是有代價的。」

以國認為，伊朗是生存威脅且是未來最大威脅，並對伊朗在中東地區不斷增加的影響力保持警覺，但即便以國敦促美國和其他國家採取行動，但大部分仍靠自己遏制伊朗在敘國的能見度。

事實上，在2011年敘國內戰爆發前，以國曾跟敘國達成一項不公開的共識，允許相鄰兩國共存，儘管敘國從未承認以國，但伊朗在敘國的存在則破壞了這種默契現狀。

圖為以色列空軍一架F15戰鬥機。路透
圖為以色列空軍一架F15戰鬥機。路透
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伊朗敘利亞空軍

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