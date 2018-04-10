規模6.2強震襲智利 未傳災情無海嘯危險

2018-04-10 20:09 中央社 聖地牙哥10日綜合外電報導



南美國家智利中部海岸地區今晨發生規模6.2強震，但根據官員提出的初步報告，沒有傳出傷亡，也沒有發布海嘯警報。

智利國家地震中心（National SeismologicalCenter）表示，這次地震於上午7時19分來襲，震央在普尼塔基（Punitaqui）北方35公里，震源深度75.8公里。

智利內政部災害緊急中心在推特發文說，目前尚未傳出任何災情。海軍也表示，沒有出現海嘯的風險。