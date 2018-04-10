影／習近平博鰲致辭 大談開放暗嗆美國
中美貿易戰近日越來越白熱化，大陸國家主席習近平10日在博鰲亞洲論壇2018年年會的開幕式演講中，可以說是話中有話，處處意有所指，不僅反嗆美國，更承諾不走保護主義，將大幅放寬市場。
力推「一帶一路」的習近平指出，經濟全球化是不可逆轉的時代潮流，大陸開放的大門只會越開越大，並意有所指的表示「中國不打地緣博弈小算盤、不搞封閉排他小圈子、不做凌駕於人的強買強賣」，同時批評冷戰思維和零和博弈已經陳舊落伍，「妄自尊大或獨善其身只能四處碰壁。只有堅持和平發展、攜手合作，才能真正實現共贏、多贏」。
習近平同時表達，大陸不追求貿易順差，真誠希望擴大進口，也承諾持續深化改革開放、大幅放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境與加強保護智慧財產權；大陸今年將加快保險業開放的腳步，像汽車業等部分仍有限制的製造業各行業也已具備開放基礎，將大幅削減進口汽車的關稅與降低其他產品的進口關稅，盡快放寬外資參股限制，特別是對汽車業的限制，並於上半年完成修訂外商投資負面清單，進而改善大陸投資環境，不再只仰賴優惠政策吸引外資。習近平還表示，將加快加入世界貿易組織「政府採購協定」行程，並呼籲已開發國家放鬆對大陸高技術產品的出口管制。針對大陸多年來為人詬病的版權議題，習近平也宣布，將在今年重組國家知識產權局，完善對智慧財產權的執法力度。
習近平強調，這些對外開放重大舉措將儘快落實，「宜早不宜遲，宜快不宜慢」，屆時大陸對外開放「一定會打開一個全新的局面」。
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