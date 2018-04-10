影／金正恩首提朝美對話 川普稱在5月或6月初

2018-04-10 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普9日證實，他與北韓領導人金正恩的峰會將於5月或6月初舉行。北韓官媒幾個小時後就打破多日的沉默，首度報導金正恩公開提及兩韓峰會以及北韓與美國的對話。

川普告訴媒體記者，美國與北韓已有接觸，他與金正恩將於5月或6月初某個時間點會面，同時順便怪罪前幾任總統沒有做好工作。他也認為，川金會對全世界將是非常興奮的事情。北韓官媒10日則是報導，金正恩主持勞動黨中央委員會政治局會議時提到，兩韓峰會將於27日在板門店南韓側和平之家舉行，並且深刻析與評價當前兩韓關係發展方向與朝美對話的前景。

由於金正恩與官媒之前對內一直保持沉默，部份專家一度擔心他會晤川普與南韓總統文在寅的意願。儘管金正恩在政治局會議沒有提及他與川普的峰會，但韓聯社引述南韓統一部官員說法指出，從北韓黨內會議將川金會形容為朝美對話來看，可能是雙方官員正進行會前接觸，向未確定日期與其他細節的緣故。