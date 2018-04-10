化武攻擊疑點：真的是敘國政府幹的嗎？

美國總統川普在美東時間9日下午表示，將在24到48小時之內，針對敘利亞境內發生的「駭人聽聞」化武攻擊做出重大決定。按照川普宣布的時間，估計美方將在台灣時間11日凌晨到12日凌晨間，宣布反制行動。但在美方宣布之前，恐怕有不少人懷疑，究竟是哪個人或哪個政權，下令發動上周發生在大馬士革郊區東古塔區度瑪鎮的化武攻擊？

◆懷疑派指出疑點

著有《敘利亞戰爭：美國從不公開的中東地緣博奕與野心》一書的獨立記者高望斯（Stephen Gowans）8日在他的個人網站，列出此案8項值得深思的相關事實，指出在目前的政治脈絡及缺乏證據下，上周末的化武攻擊令人半信半疑。

高望斯說，美國國防部長馬提斯在今年二月的一場記者會中坦承，他並沒有敘國政府過去使用化武的證據。華爾街日報在報導上周的化武攻擊時，指此案是「未經確認的」，紐時和美聯社更明言，化武攻擊之事「無法由中立人士核對證實」。

此外，從動機來看，化武攻擊發生在川普宣布要在六個月內從敘利亞撤軍之後，而此事已拖住川普的撤軍步調，顯見反對川普撤軍的人，似乎有理由捏造化武攻擊而得償其願。這群人在美國國內是一些美軍將領，在國際上是美國的中東盟國以色列及沙烏地阿拉伯等，在敘利亞境內則有美國支持的反抗軍。

再者，就敘利亞內戰戰況來看，近來反抗軍在東古塔區已節節敗退，敘國政府軍勝利在望，實不必發動此一攻擊，讓美國得到介入敘國內戰的藉口或理由。

◆美政府主張：敘、伊、俄所為

美國主流媒體對於這個問題，若不是提不出具體答案，就是緊跟美國政府說辭。以華盛頓郵報為例，該刊報導中說，「川普政府在英法兩國的支持下，已開始主張，此事要由敘利亞、伊朗及俄國直接負責。」

但關於為何上述三國必須負責，或美方掌握何種證據，各家媒體都未說明。

美國政府過去的信用並不佳，在2001年911恐怖攻擊後，美國曾以「擁有大規模毀滅武器」為由，聯合英、澳等國，出兵伊拉克，推翻伊拉克海珊政權。但多年後證實，伊拉克並未擁有大規模毀滅武器，英國前首相布萊爾及美國駐伊拉克指揮官佛林皆坦承，發動伊拉克戰爭是錯的。

◆敘國政府紀錄不佳

敘利亞阿塞德政權過去多次被指發動化武攻擊，因此嫌疑最大，但美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據人權組織「人權觀察」，從2013年八月到2018年二月，敘利亞至少發生過85次化武攻擊的案例，其中至少50次是敘國政府所為。

在上述報導中，關於85次化武攻擊扣除敘國政府50次之外的另外35次，究竟是由何方所為，CNN並未說明。

紐約時報則指出，俄國去年在聯合國解散了一個先前成立的委員會「聯合調查機制」（Joint Investigative Mechanism），該會成立的宗旨，就是找出2015-2016年敘利亞化武攻擊的元凶。「聯合調查機制」當時調查8件化武攻擊後判定，其中3件是敘國政府所為，1件是恐怖組織伊斯蘭國（IS）所為。後來該會受託期限到期，其他國家想延長委託，卻遭俄國擋下，理由是此會已成西方強權的工具。

啟人疑竇的是，上述8件化武攻擊中，扣除敘國政府和IS所為的4件，另外4件是由何人所為？紐時並未說明，究竟是另有其人，或「聯合調查機制」尚未釐清。