印美2+2對話延後 印度拒絕防長先對話

2018-04-10 15:55 中央社 新德里10日專電



印度與美國原訂4月舉行2+2（外交與國防）部長級對話，因美國國務卿被提名人蓬佩奧任命案尚待參議院通過而延後，印度並拒絕印、美國防部長先對話的建議。

「印度快報」（The Indian Express）今天引述印度匿名官員指出，由於蓬佩奧（Mike Pompeo）的任命案尚待美國參議院通過，印、美原訂4月召開的2+2部長級對話被迫延後。

印度官方消息人士說，前美國國務卿提勒森（RexTillerson）突然被總統川普撤換後，針對雙邊2+2對話的籌備事宜，美國曾提出先讓印、美國防部長對話的建議。

這名官方消息人士表示，由印度外交部次長顧凱傑（Vijay Gokhale）和印度國防部次長密特拉（SanjayMitra）率領的代表團，在與印度高層商議後，拒絕美國提議由防長對話先舉行。印度拒絕主因，是希望不要因此降低印、美首次2+2對話的重要性。

印、美2+2對話是美國總統川普和印度總理莫迪，2017年8月於電話會議後宣布。

中國不斷在印太地區強化軍事部署與活動後，印、美雙方希望透過印、美2+2對話的定期舉行，強化雙方戰略合作，以維護印太地區的和平、安全與穩定。

消息人士透露，在印、美這場2+2對話籌備會議中，美方表達希望基於印、美2016年簽署的後勤交流備忘錄（Logistics Exchange Memorandum of Agreement），雙方再簽署通訊相容與安全協定（CISMOA）和基本交流與合作協定（BECA），方便印、美軍隊能共享作戰通訊協定，強化雙方軍隊合作與協同作戰。

但消息人士指出，印度對簽署CISMOA涵蓋印度所有軍事平台的通訊有所保留，傾向每次從美國進口一項軍事裝備時，單獨與美簽一份針對這項裝備的CISMOA。

消息人士說，印、美在2+2對話籌備會議，同意共同展開一項新的兩棲作戰演習，日期稍後公布。至於印度採購F-16及在印度製造等問題，雙方沒有實質進展。