親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／盼尋失聯6人 墜海黑鷹機骸14日打撈

印美2+2對話延後 印度拒絕防長先對話

2018-04-10 15:55中央社 新德里10日專電

印度與美國原訂4月舉行2+2（外交與國防）部長級對話，因美國國務卿被提名人蓬佩奧任命案尚待參議院通過而延後，印度並拒絕印、美國防部長先對話的建議。

「印度快報」（The Indian Express）今天引述印度匿名官員指出，由於蓬佩奧（Mike Pompeo）的任命案尚待美國參議院通過，印、美原訂4月召開的2+2部長級對話被迫延後。

印度官方消息人士說，前美國國務卿提勒森（RexTillerson）突然被總統川普撤換後，針對雙邊2+2對話的籌備事宜，美國曾提出先讓印、美國防部長對話的建議。

這名官方消息人士表示，由印度外交部次長顧凱傑（Vijay Gokhale）和印度國防部次長密特拉（SanjayMitra）率領的代表團，在與印度高層商議後，拒絕美國提議由防長對話先舉行。印度拒絕主因，是希望不要因此降低印、美首次2+2對話的重要性。

印、美2+2對話是美國總統川普和印度總理莫迪，2017年8月於電話會議後宣布。

中國不斷在印太地區強化軍事部署與活動後，印、美雙方希望透過印、美2+2對話的定期舉行，強化雙方戰略合作，以維護印太地區的和平、安全與穩定。

消息人士透露，在印、美這場2+2對話籌備會議中，美方表達希望基於印、美2016年簽署的後勤交流備忘錄（Logistics Exchange Memorandum of Agreement），雙方再簽署通訊相容與安全協定（CISMOA）和基本交流與合作協定（BECA），方便印、美軍隊能共享作戰通訊協定，強化雙方軍隊合作與協同作戰。

但消息人士指出，印度對簽署CISMOA涵蓋印度所有軍事平台的通訊有所保留，傾向每次從美國進口一項軍事裝備時，單獨與美簽一份針對這項裝備的CISMOA。

消息人士說，印、美在2+2對話籌備會議，同意共同展開一項新的兩棲作戰演習，日期稍後公布。至於印度採購F-16及在印度製造等問題，雙方沒有實質進展。

印度國防部命案

相關新聞

化武攻擊疑點：真的是敘國政府幹的嗎？

2018-04-10 15:56

安倍政權再惹議 疑加計學園案內部文件曝光

2018-04-10 15:42

睽違4年 北韓官媒熱播中國北韓領導人互訪舊片

2018-04-10 15:13

什麼是「中華台北」？《經濟學人》解析緣由

2018-04-10 15:03

義大利發生規模4.7地震 未傳嚴重傷亡

2018-04-10 14:57

影／度瑪毒氣事件 川普：48小時內做出「重大決定」

2018-04-10 14:57

川普證實：川金會 5月或6月初舉行

2018-04-10 14:14

報復敘利亞化武屠殺 川普喊很快就打

2018-04-10 14:12

非法交易猖獗 臉書被控野生動物滅絕推手

2018-04-10 13:34

馬來西亞宣布：5月9日大選

2018-04-10 12:58

【重磅快評】美國撤軍與敘利亞的毒氣攻擊

2018-04-10 12:24

中國想在萬那杜建軍事基地？ 澳外長：澳洲是首選夥伴

2018-04-10 11:39

安理會討論敘利亞化武攻擊 美俄互嗆砲火猛烈

2018-04-10 10:53

去印尼請小心私酒！本月超過50人丟性命

2018-04-10 10:17

華郵：美中對峙升高 台灣可能蒙受其害

2018-04-10 09:56

金正恩首度公開證實 要和美國、南韓開峰會

2018-04-10 09:06

英男遭一拳斃命 警方祭出84萬獎金求線報

2018-04-10 08:52

川普：預計5月或6月初舉行「川金會」

2018-04-10 01:04

日本規模6.1地震 5人傷

2018-04-10 00:46

李明博涉貪遭訴 最重可判終身監禁

2018-04-10 00:46

日官員坦承賤賣國土 安倍下台壓力增

2018-04-10 00:46

川普有意動武 考驗波頓

2018-04-10 00:46

阿塞德屢用化武屠殺平民 美俄難辭其咎

2018-04-10 00:46

懲罰毒氣屠殺？ 敘國再遭空襲

2018-04-10 00:46

金川下月會面 談北韓去核

2018-04-10 00:15

長官善變怎麼辦？波頓的「媚上」官場學

2018-04-09 23:03

敘利亞疑見化武攻擊 克宮警告勿妄下定論

2018-04-09 22:41

支持移民遭批評 教宗發表宗座勸諭反擊

2018-04-09 22:32

菲國總統杜特蒂：我比誰都需要中國

2018-04-09 22:24

安倍內閣支持率跌至38% 不支持率45%

2018-04-09 21:47

敘利亞傳毒氣攻擊 俄外長：未發現證據

2018-04-09 21:26

法國國鐵持續罷工 損失已達36億台幣

2018-04-09 20:51

南韓前總統李明博涉貪遭訴 可判終身監禁

2018-04-09 18:24

賤賣國土疑雲 日本官員坦承有套招

2018-04-09 17:42

北韓秘密管道對美證實 金川會願談非核化

2018-04-09 17:18

眼睛燒灼、口吐白沫 敘利亞化武攻擊5年不斷

2018-04-09 17:04

俄國指控 以色列用飛彈攻擊敘利亞

2018-04-09 15:47

影／敘利亞再傳化武攻擊 川普警告「將付出巨大代價」

2018-04-09 15:01

川普上任後 敘利亞已發生8起毒氣屠殺

2018-04-09 14:18
看更多

熱門文章

「我錯了，我負全責」 祖克柏國會證詞出爐

2018-04-10 01:42

老年悲歌 監獄成為日本老人的「天堂」

2018-04-10 02:08

中國對貿易戰態度為何轉強？ 專家指出三大原因

2018-04-09 23:30

祖父遺物二戰日本海軍照片太感人 網友跪求她整理分享

2018-04-09 16:14

川普變變變！昨為貿易戰降溫 今抱怨與中貿易「愚蠢」

2018-04-09 21:56

考古重大發現！ 埃及錫瓦綠洲挖出古希臘羅馬神殿

2018-04-10 11:13

盤中高升 FBI突擊拉低尾盤 美股小漲

2018-04-10 05:21

美中貿易問題 川普重申「我不怪中國」

2018-04-10 00:56

「封口費」案戲劇性發展 川普律師辦公室遭搜索

2018-04-10 05:05

7億獎金飛了 澳男簽中美國樂透被指「時差作弊」

2018-04-10 11:29

影／兵單來了「泰」可怕！ 抽到入伍紅籤當場昏倒

2018-04-09 18:21

白宮制裁 俄羅斯股匯大跌

2018-04-10 00:15

川普：美中會化解貿易爭端 陸：目前不與美談判

2018-04-09 22:56

一屋二夫再擁二男友 她多元成家稱「愛情無限」

2018-04-10 09:49

美名校新生錄取都創新低 少數族裔過半

2018-04-10 04:10

誤把福馬林當食鹽水 俄女抽搐慘死母控醫院「謀殺」

2018-04-09 17:10

男子捕獲大肚鱈魚 剖開肚內才知被騙了

2018-04-10 14:04

日官員坦承賤賣國土 安倍下台壓力增

2018-04-10 00:46

Incyte癌藥臨床失敗 股價崩跌逾20％

2018-04-10 00:15

貿易戰對策 傳人民幣擬貶值抗美

2018-04-10 00:08

檢調搜索川普律師 恐涉銀行詐欺和競選經費不法

2018-04-10 08:25

菲國總統杜特蒂：我比誰都需要中國

2018-04-09 22:24

川普大樓祝融之災 死者從川普當選就想賣房

2018-04-10 00:43

中國想在萬那杜建軍事基地？ 澳外長：澳洲是首選夥伴

2018-04-10 11:39

長官善變怎麼辦？波頓的「媚上」官場學

2018-04-09 23:03

駭！委內瑞拉食人魔啃屍、骨血作畫

2018-04-10 07:44

臉書恐怖期末考！ 專家警告祖克柏：有2個錯不能犯

2018-04-10 11:00

安理會討論敘利亞化武攻擊 美俄互嗆砲火猛烈

2018-04-10 10:53

影／膽小勿試！ 柬埔寨平民美食：蒜炸大蜘蛛

2018-04-09 16:46

【重磅快評】美國撤軍與敘利亞的毒氣攻擊

2018-04-10 12:24

驚險一瞬曝光！ 爆破秀失算 筒倉壓毀無辜圖書館

2018-04-10 10:52

個資外洩醜聞 蘋果共同創辦人把臉書「甩了」

2018-04-09 21:52

FBI搜索川普律師辦公室 川普：這是攻擊美國

2018-04-10 10:51

美中貿易戰 陸外交部：有信心笑到最後

2018-04-09 20:00

中國拿美農業州開刀 白宮擬措施補貼川普票倉

2018-04-10 09:26

金正恩首度公開證實 要和美國、南韓開峰會

2018-04-10 09:06

受訪時被直升機噪音打斷 英女王開玩笑：好像川普來了

2018-04-10 14:48

川普二子杜拜行 美納稅人埋單7萬餘美元

2018-04-09 23:26

懲罰毒氣屠殺？ 敘國再遭空襲

2018-04-10 00:46

英男遭一拳斃命 警方祭出84萬獎金求線報

2018-04-10 08:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top