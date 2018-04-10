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俄國部隊駐守敘利亞 普亭警告西方不要挑釁

2018-04-10 17:20世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

關於敘利亞再傳化學武器的致命屠殺，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）9日表示，俄羅斯已透過管道對美國表示，由於傳出對於敘利亞軍隊的不實負面消息，俄羅斯收到敘利亞合法政府的請求之後，已經派遣俄羅斯部隊駐守當地，因此任何輕舉妄動都可能導致嚴重後果。

涅班濟亞也表示，全球化學武器監督組織的調查人員，應該盡快於10日便飛往敘利亞，親自勘察有關化武攻擊的傳聞是否屬實。

他說，敘利亞當局與俄羅斯軍隊都會為調查人員提供安全保護，讓調查人員能夠前往外傳遭到化學武器攻擊的地點，「以便能夠親眼看看狀況究竟如何。」

「禁止化學武器組織」（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）表示，對於敘利亞東古塔地區最大城鎮度瑪（Douma）發生的最新案件以經立案調查。

另一方面，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭9日在與德國總理梅克爾（Angela Merkel）通話時提出警告表示，西方社會對於度瑪事件不應該做出太多揣測，也不應該有挑釁行為。

克里姆林宮在聲明中指出，俄、德雙方兩位領導人針對敘利亞情勢交換意見，包括某些西方國家對於大馬士革動用化學武器的指控，「俄方強調，無法接受對此事件加以挑釁與揣測。」

敘利亞俄羅斯梅克爾

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