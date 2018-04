俄國部隊駐守敘利亞 普亭警告西方不要挑釁

2018-04-10 17:20 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



關於敘利亞再傳化學武器的致命屠殺,俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)9日表示,俄羅斯已透過管道對美國表示,由於傳出對於敘利亞軍隊的不實負面消息,俄羅斯收到敘利亞合法政府的請求之後,已經派遣俄羅斯部隊駐守當地,因此任何輕舉妄動都可能導致嚴重後果。

涅班濟亞也表示,全球化學武器監督組織的調查人員,應該盡快於10日便飛往敘利亞,親自勘察有關化武攻擊的傳聞是否屬實。

他說,敘利亞當局與俄羅斯軍隊都會為調查人員提供安全保護,讓調查人員能夠前往外傳遭到化學武器攻擊的地點,「以便能夠親眼看看狀況究竟如何。」

「禁止化學武器組織」(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)表示,對於敘利亞東古塔地區最大城鎮度瑪(Douma)發生的最新案件以經立案調查。

另一方面,克里姆林宮表示,俄羅斯總統普亭9日在與德國總理梅克爾(Angela Merkel)通話時提出警告表示,西方社會對於度瑪事件不應該做出太多揣測,也不應該有挑釁行為。

克里姆林宮在聲明中指出,俄、德雙方兩位領導人針對敘利亞情勢交換意見,包括某些西方國家對於大馬士革動用化學武器的指控,「俄方強調,無法接受對此事件加以挑釁與揣測。」