報復敘利亞化武屠殺 川普喊很快就打

2018-04-10 14:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合9日電



美國總統川普。法新社 分享 facebook 美國總統川普9日誓言將對敘利亞使用化學武器對付平民做出「強力」反應，揚言美國很快就會對敘利亞發動軍事攻擊，並警告俄羅斯或任何參與其事的國家都會「付出代價」。

川普9日晚上在白宮與軍事領袖開會時，保證「今晚或很快就會做決定」。他說：「我們有很多軍事選擇，而我們很快就會讓大家知道。可能先動手才宣布。」

白宮也駁斥川普宣布美國即將從敘利亞撤軍、使敘利亞大膽發動毒氣攻擊的說法。

俄羅斯若介入 將付出代價

詢以俄羅斯總統普亭是否必須為此負任何責任時，川普說：「可能，而且如果真的這樣，會非常棘手。每個人都得付代價。他也是。」

白宮出言強硬，美軍也似已準備執行攻擊命令，一艘配備戰斧巡弋飛彈的海軍神盾驅逐艦正駛往地中海東部。一年前敘利亞政權用沙林毒氣攻擊平民時，美國即使用戰斧飛彈攻擊敘利亞一座空軍基地。

川普宣稱華府不排除任何行動，並表示美國會弄清用毒氣的是俄羅斯、還是敘利亞或伊朗，或是它們共同合謀。

國防部長馬提斯也批評俄羅斯沒有根據2013年的協定，徹底銷毀敘利亞的化學武器，對7日的事件難辭其咎。

美國已敦促聯合國安理會通過決議案，強硬譴責敘利亞繼續使用化學武器，並成立新的小組決定責任誰屬。

美國官員說，美國正與盟國討論是否參與發動報復性攻擊，而如川普決定速戰速決，最可能的合作夥伴是法國，因為英國用兵必須獲得國會同意。

以飛彈空襲 敘基地14人喪生

以色列也指控敘利亞從事「違反人道的罪行」，俄羅斯和敘利亞則指責以色列9日拂曉前發射飛彈攻擊敘利亞中部一座空軍基地。據悉空襲行動造成14人喪生，包括在敘利亞參戰的伊朗人。

敘利亞國營「沙納新聞社」起初宣稱T4空軍基地受到的攻擊可能是「美國的侵略行動」，不過五角大廈迅速否認，沙納也改口指責以色列，以色列則相應不理。

以色列一直企圖避免直接介入敘利亞內戰，但承認發動幾十次空襲以阻止敘利亞把先進武器運給黎巴嫩的「真主黨」民兵。它也一再警告絕不容伊朗在敘利亞建立軍事勢力。