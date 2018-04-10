俄媒：前俄諜之女 將爭取政治庇護

2018-04-10 05:04 中央社 莫斯科9日綜合外電報導



俄羅斯新聞社（RIA）引述一名親人的話報導，與前俄諜父親一同在英國遭到毒害的尤莉雅．斯克里帕爾．（Yulia Skripal）即將爭取政治庇護。

根據報導，尤莉雅的表姊妹維多利亞（Viktoria Skripal）在俄國電視談話節目中說，「據我所知，尤莉雅即將發表有關政治疪護的聲明」。