美國務院：敘化武攻擊疑為神經毒劑

2018-04-10 01:46 中央社 華盛頓9日綜合外電報導



美國國務院今天指出，敘利亞度瑪鎮（Douma）疑遭毒氣攻擊的受害者症狀，與窒息性毒劑或神經毒劑造成的症狀吻合；並呼籲敘利亞當局和俄羅斯，容許國際監督人員前往此一地區。

國務院告訴記者：「化武攻擊發生在敘利亞政權的作戰地區度瑪鎮，政府軍企圖驅逐當地的反政府軍。敘利亞政府軍及其盟軍拒絕讓國際監督人員前往度瑪鎮。」

國務院並說：「據可靠的醫療專業人士通報以及社群媒體上的照片和影片，度瑪鎮受害者的症狀與一種窒息毒劑和某種神經毒劑引起的症狀吻合。」