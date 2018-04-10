川普：預計5月或6月初舉行「川金會」

2018-04-10 01:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普可望於五月或六月初與北韓領導人金正恩會面。

川普9日在內閣會議前短暫向媒體發言，主動提及北韓問題，他表示，一直與北韓方面保持聯繫，「我們會在五月或六月初的某個時間點，與他們會面」。

川普發言時並未提及金正恩，但表示美方正與北韓安排會面，希望能夠就北韓無核化達成協議。