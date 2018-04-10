界定殺手機器人 聯合國重開會談

2018-04-10 00:44 中央社 日內瓦9日綜合外電報導



針對所謂「殺手機器人」（killer robot）的使用，新一輪會談今天在聯合國重新召開，聚焦於致命自主武器系統的特點界定。

聯合國去年主辦歷來第一次殺手機器人會談，並同意繼續推動會談，即使規範這類武器使用的條約依然遙不可及。

維權人士指出，致命自主武器系統的部署很快就會發生，應變時間已不多。他們並批評，聯合國主辦的這項會談--特定傳統武器公約（Convention on Certain Conventional Weapons, CCW），進展過於緩慢。

但他們仍然讚許聯合國恢復會談。

「阻止殺手機器人運動」（the Campaign to Stop Killer Robots）共同創辦人莫伊士（Richard Moyes）表示：「現今的討論更為聚焦。」

莫伊士並說，各國「進入主題，描述（致命自主武器）系統所需的人為控制層級」。他也是2017年諾貝爾和平獎得主「國際廢除核武運動」（ICAN）成員之一。

對於莫伊士而言，使用任何武器的人，「必須知道武器將在何處使用，以及何時使用」，各國針對此達成共識至關重要。

要求直接禁止殺手機器人的國家不斷增加，民間和學界的憂心日益升高，擔心完全依賴機器智慧決定格殺目標的武器所帶來的威脅。