印度校車翻落山谷 至少17學童喪生

2018-04-09 23:40 中央社 新德里9日綜合外電報導



兩名警官表示，一輛校車今天在印度北部喜馬偕爾省衝出山路墜落峽谷，造成至少17名學童死亡。

路透社報導，喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）高級警官巴蒂爾（Santosh Patial）表示，他們已找到17具屍體，死亡人數可能還會增加。

這輛校車載著超過30名學童，他們就讀努爾普爾鎮（Nurpur）一所私立學校。努爾普爾鎮距離喜馬偕爾省首府西姆拉（Shimla）300公里遠。

搜救人員已經抵達現場，持續尋找生還者和遺體。