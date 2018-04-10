李明博涉貪遭訴 最重可判終身監禁

2018-04-10 00:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／綜合報導



南韓檢方九日正式起訴前總統李明博。 美聯社 分享 facebook

南韓檢方九日起訴涉貪的前總統李明博，李明博因此成為繼全斗煥、盧泰愚、朴槿惠後，南韓第四位被起訴的前總統。韓聯社報導，若罪名全部成立，李明博將面臨終身監禁。

檢方指控李明博觸犯十六項罪名，包括受賄、濫權、侵吞公款及逃稅。檢察官韓東勳說：「李明博透過非法手段累積的犯罪所得，我們將悉數追回。」

李明博被控於二○○七年底當選總統後至二○一二年間，受賄共一百一十億韓元（約台幣三億元），包括收受南韓情報機構國家情報院的七億韓元，和三星集團為李明博擁有的汽車零件公司DAS支付的在美國訴訟費。檢方指控，李明博政府為了回報三星而給予特殊待遇，例如在二○○九年特赦三星董事長李健熙。李健熙先前因瀆職和逃稅被判處有期徒刑三年，緩刑五年。

李明博還被控從一九九四年到二○○六年，侵吞DAS的公款共三百五十億韓元（約台幣九點六億元），逃漏公司稅達卅億韓元（約台幣八千萬元）。

李明博二○○八年至二○一三年擔任南韓總統，在此之前當過現代集團執行長與首爾市長。

李明博上月廿三日被捕後，以調查不公為由拒絕接受檢方訊問。他否認不法，並痛斥相關調查為「政治報復」。

全斗煥、盧泰愚、朴槿惠及李明博這四位南韓還在世的前總統，全都因犯下刑事罪行而被起訴或定罪。

朴槿惠是保守派李明博的繼任者，她數天前因收賄及濫權被判處廿四年徒刑，併科一百八十億韓元（約台幣五億元）罰金。