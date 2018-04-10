日官員坦承賤賣國土 安倍下台壓力增

2018-04-10 00:46 聯合報 國際中心／綜合報導



森友學園弊案延燒，日本東京民眾三月十九日手舉標語呼籲安倍內閣辭職。 新華社 分享 facebook

日本政府將國有土地賤價賣給「森友學園」一案，日本財務省官員九日在參議院坦承，曾要求森友學園說謊套招，以合理化低價出售國土。

日本首相安倍晉三的妻子安倍昭惠與森友學園負責人交情深厚，森友學園原本要在這塊國有土地設立小學，安倍昭惠一度擔任名譽校長。在野黨質疑森友學園藉此以低價取得國有土地，要求安倍下台。路透報導，財務省理財局長太田充九日在參議院決算委員會的說詞，可能讓安倍面臨更大的下台壓力。

此案在去年初被媒體揭發。太田充說：「去年二月廿日，一名理財局職員曾打電話聯絡森友學園的律師，提議就說是為了處理這塊國有土地底下的垃圾，花了很多錢，雇用了數千輛卡車清除垃圾。」日本政府試圖以此說法解釋為何賤價賣地。

太田充表示，要求森友學園說謊，「這是我們的錯」、「我感到非常羞愧」。

對於財務省認錯，安倍九日重申，他與妻子並未涉及此案，也沒有證據證明他們涉案。安倍過去多次表示，如果查出他們夫妻涉案，他就下台。

太田充的說法證實了日本NHK上周的報導。上月十二日，財務省也坦承竄改這樁土地出售案的文件。

位於大阪的這塊土地市值約九點五億日圓，森友學園以市價一成購得。財務省最初的說法是業者需清除這塊土地底下的大量垃圾，所以給予高額折扣抵銷清運費。但日本審計院說，沒足夠證據支持這麼高額的折扣。

大阪檢方去年七月以涉嫌非法接受政府補助金為由，逮捕森友學園負責人夫婦。賤賣國土疑雲也讓安倍內閣支持率下降。