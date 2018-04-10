阿塞德屢用化武屠殺平民 美俄難辭其咎

2018-04-10 00:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 王麗娟 ／報導



敘利亞度瑪鎮疑似遭化武攻擊後，一名志工七日在臨時醫院內以清水沖洗傷者。 法新社 分享 facebook

為驅趕反抗軍，敘利亞政府再度對平民動用化武，令國際譁然。政府軍在東古塔地區度瑪鎮已勝利在即，卻仍決定草菅人命，視戰爭法為無物，英國衛報報導，原因有二，一是阿塞德擁有這些化武，且決心使用，二是他使用化武後，從未受到嚴懲。

敘國政府已是使用化武攻擊人民的累犯，二○一三年在東古塔使用沙林毒氣後，迄今使用化武多達數十次。

度瑪鎮為反抗軍「伊斯蘭軍」在東古塔的最後據點，眼看就要失守，敘國政府為何仍決定觸犯禁忌動用化武？衛報指出，敘國政府的行動，將阿塞德政權最黑暗的心理面暴露無遺，代表這個政權動武時百無禁忌，且政府認為必須恐怖統治人民，對付敵人時有權恣意妄為。

俄羅斯毫無疑問必須為此次阿塞德政權使用化武負起主要責任。俄國掌控敘國西部領空，敘國空軍因此可猛轟度瑪。敘利亞軍機空投毒氣彈時，這些軍機起飛的敘國空軍基地內都有俄國顧問。敘利亞政府軍的決定，雖不見得與俄人有關，但俄人享有的聯合國常任理事國否決權，成為阿塞德政權的有效保護傘，讓國際無法懲罰阿塞德，也讓阿塞德政權可繼續毒殺自己的兒童。

衛報指出，美國也難辭其咎。伊拉克戰爭帶給美國的陰影，導致前總統歐巴馬在對敘政策上猶豫不決，川普上任後，美國的敘利亞政策更是毫無章法。

一年前，敘國使用化武造成數十人喪生後，川普下令對動用化武的空軍基地發射五十九枚巡弋飛彈，但其後美國的對敘政策一再反覆。日前，川普稱準備讓在敘國的美軍返鄉，後來又改口說會再暫留數月；最新的化武攻擊發生後，川普又威脅要阿塞德付出「巨大代價」。

如今敘利亞已裂解成三塊，阿塞德政府鞏固了首都附近區域，庫德族仍在美國靠不住的保護下，北方大城阿勒坡周遭則被土耳其控制。這種對峙局面不見解決方案，這次的毒氣攻擊不會是最後一次。