親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

懲罰毒氣屠殺？ 敘國再遭空襲

2018-04-10 00:46聯合報 編譯王麗娟／綜合報導

敘利亞政府軍的戰車八日在度瑪鎮東郊向前挺進，準備拿下當地。 法新社
敘利亞政府軍的戰車八日在度瑪鎮東郊向前挺進，準備拿下當地。 法新社
分享

俄羅斯國際傳真社與敘利亞官媒SANA九日報導，以色列以F-15戰機對敘利亞中部的軍事航空基地T4發動黎明空襲。SANA稱，以機從黎巴嫩領空發射飛彈，其中數枚擊中基地；俄國軍方則稱兩架以色列F-15戰機發動空襲，共發射八枚飛彈，五枚遭敘國防空系統擊落，三枚擊中基地西區。

與此同時，敘利亞疑似對反抗軍在東古塔的最後據點度瑪鎮發動化武攻擊，遭國際社會齊聲譴責。媒體報導，政府軍七日的化武攻擊造成數十人死亡，包括婦女與兒童。聯合國安理會將於九日召開緊急會議，討論這起攻擊。消息人士表示，美、法、英及安理會本月輪值主席國秘魯要求召開此次緊急會議。媒體報導，美國總統川普計畫九日與高級軍事領袖舉行會議。

敘國與協助敘國攻擊度瑪鎮反抗軍的俄國，迄今矢口否認使用化武。俄國軍方九日表示，他們派遣了軍事特遣隊造訪度瑪鎮的醫院與員工，但未發現化武攻擊證據。特遣隊並引述一名醫生和一名救護車司機的話說，從未治療與運送出現化學中毒症狀的傷患。

黎巴嫩軍方表示，四架以色列軍機九日黎明闖入黎國領空。軍機從地中海而來，飛越黎國沿海城市朱尼耶，再向東行，朝鄰近敘國邊界的巴勒貝克飛去。黎國的聲明指出，軍機從清晨三時廿五分開始，在黎國領空約停留十分鐘，其後離去。聲明並未說明這些軍機是否執行了對T4航空基地的空襲。

在敘國的戰爭監督組織「敘利亞人權瞭望台」表示，飛彈攻擊造成基地十四人死亡，包括敘國軍人與伊朗等數個不同國籍的軍人。這項說法顯示，伊朗支持的什葉派民兵正與敘軍並肩作戰。

美、法兩國揚言將對敘國採取強烈反應後，敘國的基地遭到空襲，美、法兩國立即否認是他們發動空襲。美國國防部發言人說：「目前，美國國防部沒有在敘利亞發動空襲，我們持續密切關注情勢，並支持進行中的外交努力，讓在敘國和其他地方使用化武的人負起責任。」

空襲敘利亞飛彈

相關新聞

川普：預計5月或6月初舉行「川金會」

2018-04-10 01:04

日本規模6.1地震 5人傷

2018-04-10 00:46

李明博涉貪遭訴 最重可判終身監禁

2018-04-10 00:46

日官員坦承賤賣國土 安倍下台壓力增

2018-04-10 00:46

川普有意動武 考驗波頓

2018-04-10 00:46

阿塞德屢用化武屠殺平民 美俄難辭其咎

2018-04-10 00:46

金川下月會面 談北韓去核

2018-04-10 00:15

長官善變怎麼辦？波頓的「媚上」官場學

2018-04-09 23:03

敘利亞疑見化武攻擊 克宮警告勿妄下定論

2018-04-09 22:41

支持移民遭批評 教宗發表宗座勸諭反擊

2018-04-09 22:32

菲國總統杜特蒂：我比誰都需要中國

2018-04-09 22:24

安倍內閣支持率跌至38% 不支持率45%

2018-04-09 21:47

敘利亞傳毒氣攻擊 俄外長：未發現證據

2018-04-09 21:26

法國國鐵持續罷工 損失已達36億台幣

2018-04-09 20:51

南韓前總統李明博涉貪遭訴 可判終身監禁

2018-04-09 18:24

賤賣國土疑雲 日本官員坦承有套招

2018-04-09 17:42

北韓秘密管道對美證實 金川會願談非核化

2018-04-09 17:18

眼睛燒灼、口吐白沫 敘利亞化武攻擊5年不斷

2018-04-09 17:04

俄國指控 以色列用飛彈攻擊敘利亞

2018-04-09 15:47

影／敘利亞再傳化武攻擊 川普警告「將付出巨大代價」

2018-04-09 15:01

川普上任後 敘利亞已發生8起毒氣屠殺

2018-04-09 14:18

敘軍化武毒氣襲平民 婦孺橫屍吐白沫、慘不忍睹

2018-04-09 13:54

化武事件8國撻伐 敘利亞空軍基地遭飛彈突襲

2018-04-09 13:53

南韓檢方以16項罪名 正式起訴涉貪前總統李明博

2018-04-09 13:32

篤定連任匈總理 奧班自封基督歐洲捍衛者

2018-04-09 13:25

馬克宏與川普通電話：聯手強烈回應敘利亞化武攻擊

2018-04-09 12:57

只要歐盟錢不要歐盟價值 匈牙利奧班帶頭反叛

2018-04-09 12:29

美軍還是以色列？敘利亞T-4空軍基地遭遇「不明空襲」

2018-04-09 11:55

馬克宏控敘政權用化武 法美擬強硬回應

2018-04-09 11:41

敘國化武攻擊讓川普陷矛盾：撤軍還是進一步作戰？

2018-04-09 11:12

敘利亞空軍基地遭飛彈轟炸 美國否認發動攻擊

2018-04-09 10:32

打恐懼牌奏效！匈牙利執政黨大勝 民粹總理將四度執政

2018-04-09 10:22

美國報復？敘利亞空軍基地遭空襲 傳出巨大爆炸聲響

2018-04-09 09:57

日本島根規模6.1地震 開設32處避難所

2018-04-09 09:51

沙烏地式國家扭曲？導讀《中東心臟》與王國的未來

2018-04-09 09:38

劍橋分析吹哨人再踢爆：8700萬臉書個資恐存在俄國

2018-04-09 09:27

日本島根凌晨6.1地震 4人受傷

2018-04-09 08:26

日本6.1淺層地震 3人受傷、建築物受損

2018-04-09 07:46

「只為活下去」 34歲金正恩用三策略鞏固權力

2018-04-09 01:00
看更多

熱門文章

忽略偶像暗示！她搭機一路聽歌 卻沒發現原唱就坐旁邊

2018-04-09 12:00

買蛋糕遭嗆胖婊子 她霸氣掃光商品嗆聲「我就是」

2018-04-09 15:50

祖父遺物二戰日本海軍照片太感人 網友跪求她整理分享

2018-04-09 16:14

日本島根規模6.1地震 開設32處避難所

2018-04-09 09:51

「披上婚紗的是我」…投稿嗆未婚夫前女友 劇情發展讓她嚇到

2018-04-09 14:05

日本島根凌晨6.1地震 4人受傷

2018-04-09 08:26

日本6.1淺層地震 3人受傷、建築物受損

2018-04-09 07:46

川普變變變！昨為貿易戰降溫 今抱怨與中貿易「愚蠢」

2018-04-09 21:56

美國報復？敘利亞空軍基地遭空襲 傳出巨大爆炸聲響

2018-04-09 09:57

敘利亞空軍基地遭飛彈轟炸 美國否認發動攻擊

2018-04-09 10:32

中國對貿易戰態度為何轉強？ 專家指出三大原因

2018-04-09 23:30

南韓檢方以16項罪名 正式起訴涉貪前總統李明博

2018-04-09 13:32

美中貿易戰 特斯拉將是大輸家

2018-04-09 11:01

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-09 08:02

川普貿易戰逼陸就範策略 外媒不看好

2018-04-09 14:52

影／兵單來了「泰」可怕！ 抽到入伍紅籤當場昏倒

2018-04-09 18:21

只要歐盟錢不要歐盟價值 匈牙利奧班帶頭反叛

2018-04-09 12:29

哈利王子要結婚沒關係 帥氣單身王子還有這些

2018-04-09 14:57

貿易戰一觸即發 川普預測：中國會讓步

2018-04-09 02:46

就業穩健 聯準會主席重申升息立場

2018-04-09 10:44

誤把福馬林當食鹽水 俄女抽搐慘死母控醫院「謀殺」

2018-04-09 17:10

英歌手大口吃麥香雞 驚見整隻蜘蛛藏生菜中

2018-04-09 12:08

影／敘利亞再傳化武攻擊 川普警告「將付出巨大代價」

2018-04-09 15:01

中美貿易戰 謝金河：全球股市有數年會在陰影下

2018-04-09 15:21

川普說中國會先退讓 明天看習近平在博鰲論壇怎麼回應

2018-04-09 10:30

馬克宏與川普通電話：聯手強烈回應敘利亞化武攻擊

2018-04-09 12:57

川普：美中會化解貿易爭端 陸：目前不與美談判

2018-04-09 22:56

菲國總統杜特蒂：我比誰都需要中國

2018-04-09 22:24

川普新推文對中軟化？中國學者：沒把握

2018-04-09 10:47

劍橋分析吹哨人再踢爆：8700萬臉書個資恐存在俄國

2018-04-09 09:27

陸媒：美患貿易焦慮症 遏止大陸崛起

2018-04-09 11:23

敘國化武攻擊讓川普陷矛盾：撤軍還是進一步作戰？

2018-04-09 11:12

影／膽小勿試！ 柬埔寨平民美食：蒜炸大蜘蛛

2018-04-09 16:46

長官善變怎麼辦？波頓的「媚上」官場學

2018-04-09 23:03

俄國指控 以色列用飛彈攻擊敘利亞

2018-04-09 15:47

賤賣國土疑雲 日本官員坦承有套招

2018-04-09 17:42

美中貿易大戰 北京據傳研究人民幣貶值

2018-04-09 15:32

個資外洩醜聞 蘋果共同創辦人把臉書「甩了」

2018-04-09 21:52

矽品除外台ADR上周五全倒 台積電跌2%

2018-04-09 06:57

打恐懼牌奏效！匈牙利執政黨大勝 民粹總理將四度執政

2018-04-09 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top