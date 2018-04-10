懲罰毒氣屠殺？ 敘國再遭空襲

2018-04-10 00:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 王麗娟 ／綜合報導



敘利亞政府軍的戰車八日在度瑪鎮東郊向前挺進，準備拿下當地。 法新社 分享 facebook

俄羅斯國際傳真社與敘利亞官媒SANA九日報導，以色列以F-15戰機對敘利亞中部的軍事航空基地T4發動黎明空襲。SANA稱，以機從黎巴嫩領空發射飛彈，其中數枚擊中基地；俄國軍方則稱兩架以色列F-15戰機發動空襲，共發射八枚飛彈，五枚遭敘國防空系統擊落，三枚擊中基地西區。

與此同時，敘利亞疑似對反抗軍在東古塔的最後據點度瑪鎮發動化武攻擊，遭國際社會齊聲譴責。媒體報導，政府軍七日的化武攻擊造成數十人死亡，包括婦女與兒童。聯合國安理會將於九日召開緊急會議，討論這起攻擊。消息人士表示，美、法、英及安理會本月輪值主席國秘魯要求召開此次緊急會議。媒體報導，美國總統川普計畫九日與高級軍事領袖舉行會議。

敘國與協助敘國攻擊度瑪鎮反抗軍的俄國，迄今矢口否認使用化武。俄國軍方九日表示，他們派遣了軍事特遣隊造訪度瑪鎮的醫院與員工，但未發現化武攻擊證據。特遣隊並引述一名醫生和一名救護車司機的話說，從未治療與運送出現化學中毒症狀的傷患。

黎巴嫩軍方表示，四架以色列軍機九日黎明闖入黎國領空。軍機從地中海而來，飛越黎國沿海城市朱尼耶，再向東行，朝鄰近敘國邊界的巴勒貝克飛去。黎國的聲明指出，軍機從清晨三時廿五分開始，在黎國領空約停留十分鐘，其後離去。聲明並未說明這些軍機是否執行了對T4航空基地的空襲。

在敘國的戰爭監督組織「敘利亞人權瞭望台」表示，飛彈攻擊造成基地十四人死亡，包括敘國軍人與伊朗等數個不同國籍的軍人。這項說法顯示，伊朗支持的什葉派民兵正與敘軍並肩作戰。

美、法兩國揚言將對敘國採取強烈反應後，敘國的基地遭到空襲，美、法兩國立即否認是他們發動空襲。美國國防部發言人說：「目前，美國國防部沒有在敘利亞發動空襲，我們持續密切關注情勢，並支持進行中的外交努力，讓在敘國和其他地方使用化武的人負起責任。」