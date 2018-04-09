長官善變怎麼辦？波頓的「媚上」官場學

2018-04-09 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國新任國家安全顧問波頓9日剛上任，就遇到敘利亞化武攻擊的嚴峻考驗，總統川普原本打算從敘利亞撤軍，最近卻揚言要讓支持敘利亞總統阿塞德的各方「付出巨大代價」，一向主張該動武時就動武的波頓，如何跟善變的川普相處融洽，決定了他在白宮的前途。

波頓的一名前高級幕僚說，對波頓而言，重要的不是推動他自己的目標，而是贏得川普的信任，「波頓是總統顧問，為川普總統效力，他願意做川普總統吩咐的任何事，執行川普總統要他執行的任何政策」。

兩名美國政府官員透露，波頓上任第一天就要主持一場政府高階官員討論敘利亞情勢的會議，會後要向川普提出應對方案，波頓直到開會前很可能都在研擬對敘利亞的軍事行動計畫。

跡象顯示川普有意動武。川普8日發推文說，俄國及其總統普亭還有伊朗，必須為支持「禽獸阿塞德」負起責任。川普宣稱要他們「付出巨大代價」。

但化武事件也凸顯了川普外交政策的不一致。川普原本堅持從敘利亞撤軍，4日在軍方強烈建議下，才勉強同意讓美軍續留最多六個月。川普如何回應敘利亞化武事件，攸關他自己在國際上的威信。