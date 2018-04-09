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長官善變怎麼辦？波頓的「媚上」官場學

2018-04-09 23:03聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國新任國家安全顧問波頓9日剛上任，就遇到敘利亞化武攻擊的嚴峻考驗，總統川普原本打算從敘利亞撤軍，最近卻揚言要讓支持敘利亞總統阿塞德的各方「付出巨大代價」，一向主張該動武時就動武的波頓，如何跟善變的川普相處融洽，決定了他在白宮的前途。

波頓的一名前高級幕僚說，對波頓而言，重要的不是推動他自己的目標，而是贏得川普的信任，「波頓是總統顧問，為川普總統效力，他願意做川普總統吩咐的任何事，執行川普總統要他執行的任何政策」。

兩名美國政府官員透露，波頓上任第一天就要主持一場政府高階官員討論敘利亞情勢的會議，會後要向川普提出應對方案，波頓直到開會前很可能都在研擬對敘利亞的軍事行動計畫。

跡象顯示川普有意動武。川普8日發推文說，俄國及其總統普亭還有伊朗，必須為支持「禽獸阿塞德」負起責任。川普宣稱要他們「付出巨大代價」。

但化武事件也凸顯了川普外交政策的不一致。川普原本堅持從敘利亞撤軍，4日在軍方強烈建議下，才勉強同意讓美軍續留最多六個月。川普如何回應敘利亞化武事件，攸關他自己在國際上的威信。

敘利亞化武事件也考驗波頓的管理風格。波頓曾在美國前總統小布希政府擔任負責禁核擴散的國務次卿和駐聯合國大使，波頓從前的部屬福特（Carl Ford Jr.）形容他是「媚上欺下型的傢伙」。

美國新任國家安全顧問波頓9日上任。（美聯社）
美國新任國家安全顧問波頓9日上任。（美聯社）
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川普敘利亞美軍

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