陸4艘海警船駛入釣島海域 日警戒

2018-04-09 22:41 中央社 東京9日綜合外電報導



日本放送協會（NHK）報導，今天上午日本海上保安本部人員發現有4艘中國大陸海警船航行在日本「領海」外側的鄰接海域，已警告那4艘海警船勿靠近日本領海並持續監視。

日本第11管區海上保安本部表示，今天上午8時（台灣時間7時）左右起，有4艘中國大陸海警船陸續駛進釣魚台列嶼的黃尾嶼（日本稱久場島）海域的日本「領海」外側鄰接海域。

截至下午3時，大陸海警船在釣魚台的北北西約35公里至41公里處，時而航行時而停駛，日本海上保安本部警告大陸海警船，不要靠近日本「領海」，並持續警戒。