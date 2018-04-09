敘利亞傳化武攻擊 恐打亂川普撤軍盤算

2018-04-09 22:27 中央社 黎巴嫩貝魯特9日綜合外電報導



敘利亞7日傳出化武攻擊後，美國總統川普強勢矢言反制，但他稍早才表示想自敘撤軍，「紐約時報」分析，美國對敘戰略舉棋不定，提升美軍撤出帶來的各種風險。

美國總統川普表示想將美軍撤出敘利亞後才幾天，敘國部隊便空襲大馬士革郊區反抗軍控制區，據救難人員表示，炸彈釋出了有毒氣體。

紐約時報（The New York Times）報導，不出幾小時，各家罹難民眾倒臥自宅的照片流出，恐將改變川普對敘利亞打的算盤，還可能使他更加深陷這場他原想抽身的棘手中東戰爭。

川普今天在推特上寫道：「許多人在敘利亞愚蠢的化武攻擊中喪生，其中包括婦孺。」

他怪罪伊朗、俄羅斯支持敘利亞政權，甚至指名俄國總統蒲亭（Vladimir V. Putin），說他們將「付出慘重代價」。

川普的國土安全顧問博塞特（Thomas P. Bossert）表示，白宮國安團隊持續討論可能的回應手段，且不排除飛彈打擊。

敘利亞首都大馬士革郊區的度瑪鎮（Douma）7日傳遭化武攻擊，看來使川普困在兩相矛盾的不同衝動之間，在他構思美國對敘的未來規劃之際，也提升了政治和軍事風險。

紐時指出，一方面，川普為落實「美國優先」政策，曾強烈表達撤回美軍的意願；另一方面，他曾誓言要懲罰部分惡意行事方，而從敘國撤軍也可能使他在海內外受到責備。

阿拉伯聯合大公國外交學院（EmiratesDiplomatic Academy）敘裔美籍的國際關係教授朱艾查提（Murhaf Jouejati）表示：「美軍若現在從敘利亞撤離，將對區域內外帶來重大負面影響。」

伊朗、土耳其和俄國元首上週才在土國安卡拉的國際峰會上相聚，慶祝3國在敘利亞取得的成功，並策劃下一步行動。至於明顯缺席的美國，則是連邀請函都沒收到。

在那時，川普就已經凍結逾2億美元的敘利亞重建資金。

他上週在白宮表示：「我想罷手，我想帶我們的部隊回家。」

幕僚迅速說服他不該立即撤軍，但根據政府高層，川普表明他希望部隊能在數月內撤離。這一決定將大幅改變局勢，影響範圍遠超過敘國邊界。

美國的敵人無不為美軍可能撤離歡呼，而區域內的美方盟友，包括以色列、沙烏地阿拉伯和沙國在敘國境內的合作夥伴，則憂心忡忡。

這些美國盟友辯稱，當地仍需美軍制衡俄國、伊朗。俄國將敘利亞視為自己在中東的戰略立足點，伊朗的代理人為了對抗以色列，則是在敘國建立軍事設施。

美軍若撤離，也可能造成伊斯蘭國（IslamicState）趁隙回歸敘國部分地區，而這正也是美方最初干預敘國事務時所提出的理由。

紐時指出，川普仍可能一面下令彈襲傳出化武攻擊的敘國西部，一面將約2000美軍從他們與伊斯蘭國交戰的敘國東部撤出。

然而，美國這樣在撤軍與深入參與間舉棋不定，又不闡明區域戰略，勢必使盟軍和敵方都大感困惑。