法國國鐵持續罷工 損失已達36億台幣

2018-04-09 20:51 中央社 巴黎9日綜合外電報導



法國國鐵員工自3日開始發動為期3個月的輪流罷工，一名法國總工會（CGT）會員手持旗幟走在巴黎東站的月台上。歐新社 分享 facebook

法國國家鐵路公司總裁佩皮今天表示，上週開始的滾動式罷工已使公司損失近1億歐元（約新台幣36億元）。這項罷工仍然持續。

法新社報導，負債累累的法國國家鐵路公司（SNCF）今天邁入罷工的第4天，工會曾矢言至少罷工至6月28日，除非政府放棄法國國鐵的改革計畫。

法國國鐵總裁佩皮（Guillaume Pepy）告訴BFM電視台（BFMTV），截至目前為止，每罷工一日，公司便損失約2000萬歐元，且罷工行動通常還會對非罷工日造成影響。

自上週起，法國國鐵員工每5天罷工2天，以抗議政府計劃對法國國鐵進行大刀闊斧的改革。

今天每5班高速列車（TGV）僅有一班運行，其他主要路線則每6班列車僅一班運行，同時只有1/3區域列車維持運作；進出倫敦的歐洲之星列車（Eurostar），也有20%的班次停駛。

佩皮也提到，今天罷工「參與度相當高」，「只是比起上次，有更多的火車運行」。他指的是上週的罷工狀況。

佩皮說：「在我看來，法國並未陷入癱瘓狀態，但是乘客正受到嚴厲的懲罰」。

法國政府堅持不讓步，工會則聲稱擁有廣大民意支持，民眾已承諾捐款51萬歐元給一個基金，以補償罷工工人損失的薪資。