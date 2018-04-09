賤賣國土疑雲 日本官員坦承有套招

2018-04-09 17:42 中央社 東京9日綜合外電報導



日本首相安倍晉三妻子因與森友學園負責人有交情，安倍政府被質疑森友學園藉此得以用低價收購國土建校，在野黨要求安倍下台。路透 分享 facebook

有關日本政府被指涉嫌賤價出售國土給學校法人「森友學園」一事，日本財務省官員今天在參議院決算委員會坦承，之前曾要求森友學園方面說謊套招，以合理化低價出售國土。

日本首相安倍晉三妻子因與森友學園負責人有交情，安倍政府被質疑森友學園藉此得以用低價收購國土建校，在野黨要求安倍下台。財務省理財局長太田充今天在參議院決算委員會的說詞，可能讓安倍面臨更大的下台壓力。

安倍多次表示，他與妻子安倍昭惠並未涉及國有土地賤價出售案， 如果真查出他們夫妻涉案，他就下台。在野黨國會議員已要求安倍下台。

太田充說：「去年2月20日，一名理財局職員曾打電話聯絡森友學園的律師…提議就說是為了處理這塊國有土地底下的垃圾，花了很多錢，雇用了數千輛卡車清除垃圾。」

太田充說：「森友學園的律師並未對這通電話採取行動。要求森友學園說非事實的話，這是我們的錯」、「我感到非常羞愧」。

太田充的說法證實了日本放送協會（NHK）上週的一則報導。上個月12日，財務省坦承竄改了這樁土地出售案的文件。

位於大阪的這塊土地市值約9億5600萬日圓（約新台幣2億6100萬元），財務省給予森友學園8億2000萬日圓的折扣。最初的說法是因為業者需清除這塊土地底下的大量垃圾，所以給予高額折扣以抵銷清運費。

大阪檢方去年7月以涉嫌非法接受政府補助金為由，逮捕森友學園負責人夫婦。

獨立於內閣之上的機關「會計檢查院」去年11月表示，沒足夠證據足以支持這麼高額的折扣。

這說法更加深了外界推測，認為森友學園負責人是運用了首相夫人安倍昭惠的人情關係獲得高額折扣。

國土賤賣疑雲使得安倍內閣支持率下降。最新民調顯示，安倍內閣不支持率已高出內閣支持率。